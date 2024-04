Cigás e Suframa debatem desenvolvimento econômico e energético na região

O gás natural tem sido apontado como uma alternativa sustentável para as necessidades energéticas da área

Manaus (AM) — Representantes da Companhia de Gás do Amazonas (Cigás) reuniram-se, nesta segunda-feira (15), com o superintendente da Zona Franca de Manaus, Bosco Saraiva, na sede da Suframa, para discutir questões relacionadas ao desenvolvimento econômico e energético da região.

Estiveram presentes na reunião, o diretor-presidente da empresa, Heraldo Beleza, o gerente comercial, João Carlos Silva, e a gerente de Comunicação, Izabelly Costa, que compartilharam informações sobre a empresa e as possibilidades de promover o uso de combustíveis mais sustentáveis entre as indústrias locais.

Durante a reunião, Heraldo destacou a importância estratégica da Suframa para a região e enfatizou o compromisso da Cigás em contribuir para o desenvolvimento econômico local. A empresa, com 13 anos de operação e R$ 950,8 milhões em investimentos, desempenha um papel essencial na distribuição e comercialização de gás natural na área, atendendo mais de 18 mil unidades, entre residências, comércios, indústrias, entre outros, nos municípios de Manaus, Anori, Anamã, Coari, Caapiranga, Codajás e Silves.

Entre os números apresentados pela Cigás, estão uma rede de 287 quilômetros de gasodutos implantada, com capacidade atual de transporte de 6,08 milhões de metros cúbicos por dia. Além disso, o gás natural tem sido apontado como uma alternativa sustentável para as necessidades energéticas da área, considerando a abundância do recurso na região.

O superintendente da Suframa, Bosco Saraiva, destacou que a Cigás se mostra como alternativa na busca por uma matriz energética mais diversificada e sustentável na região amazônica.

“Estamos à disposição para estreitar a parceria e levar as informações ao Polo Industrial de Manaus, reconhecendo o potencial impacto positivo no desenvolvimento econômico regional”, ressaltou.

*Com informações da assessoria

