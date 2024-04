Atleta amazonense destaque no powerlifiting sonha alcançar competições mundiais

Manaus (AM) – Destaque na modalidade do powerlifiting, Karen Peixoto conquistou mais um título para o Amazonas. A atleta, que pratica o esporte há dois anos, vem evoluindo na modalidade de força e já projeta grandes sonhos por meio da modalidade. Seu mais recente título foi o primeiro lugar na categoria de powerbiceps repetições, no Arnold South America, realizado em São Paulo.

Buscando evoluir a cada competição, Karen Peixoto segue conquistando seu espaço no cenário esportivo nacional. No início deste mês, a amazonense conquistou o primeiro lugar na categoria de powerbiceps repetições e vice-campeã no powerbiceps livre, no maior evento esportivo de força da América Latina, o Arnold South America.

“Estou muito feliz e realizada por ter participado desse campeonato em São Paulo e trazer mais um título para o Amazonas. Agora, meu foco é no Mister Olympia que acontece em outubro e o Campeonato Mundial que acontecerá em Santa Catarina”, comentou Karen Peixoto.

É no esporte de força, cujo objetivo é levantar o maior peso possível, que Karen Peixoto tem realizado grandes feitos nos últimos anos. A amazonense, mãe de duas meninas, tem uma rotina intensa de treinos e conta com orgulho sobre o apoio que recebe por meio do Bolsa Esporte Estadual.

“O Bolsa Esporte é um incentivador aos atletas, pois através desse incentivo financeiro conseguimos ir mais longe, participando de campeonatos fora do estado e do país”, ressaltou Karen Peixoto.

“O powerlifting está em ascensão no nosso estado, e continuaremos apoiando para o esporte crescer ainda mais. A Karen é um exemplo de atleta que, por meio do Bolsa Esporte, leva a bandeira do Amazonas em grandes competições e inspira novos talentos em nosso estado”, disse o secretário de Estado do Desporto e Lazer (Sedel), Jorge Oliveira.

