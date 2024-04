Pai e madrasta são indiciadas por torturar bebê de 1 ano ao queimá-lo com colher quente em Manaus

A Polícia Civil indiciou por tortura o pai e a madrasta de um bebê de 1 ano. Segundo as investigações, a mulher queimou as mãos e pernas da criança com uma colher quente, após uma discussão com o companheiro. O caso aconteceu em Manaus. A criança passou por cuidados médicos e retornou para a guarda da mãe.

O crime ocorreu no dia 6 de fevereiro deste ano, quando a vítima foi passar uns dias na casa do pai. Na ocasião, o menino apresentou lesões em decorrência de queimaduras feitas pela madrasta. As informações são da delegada Joyce Coelho, titular da Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente (Depca).

“Pouco tempo depois do caso ser denunciado, a mulher veio à Depca com o seu advogado. Ela foi ouvida e confessou que fez as queimaduras nas mãos e pernas da criança com uma colher quente, após uma discussão com o pai da criança. Quanto à clavícula quebrada e hematomas, ela disse o menino havia caído”, disse a delegada.

Segundo a delegada, um Inquérito Policial (IP) foi instaurado para apurar o caso, tendo em vista que o pai do menino alegou que o fato teria ocorrido na casa da mãe do filho.

“A avó materna, o pai, a mãe, a babá e madrasta da criança foram ouvidos na delegacia. Com o avançar das investigações, vimos muitas contradições nos depoimentos, por isso foi realizada uma acareação e o casal afirmou que havia mentido”, informou Joyce Coelho.

O casal foi indiciado pelo crime de tortura e encontra-se à disposição da Justiça.

