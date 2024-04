Jovem é preso por furtar casas do interior do AM

Santa Isabel do Rio Negro (AM) – Kildere Alipio Araújo, de 22 anos, foi preso nesta terça-feira (16), por furtos cometidos no mês de fevereiro e março deste ano. A prisão ocorreu na rua Rui Barbosa, bairro Santa Inês, em Santa Isabel do Rio Negro, interior do Amazonas.

De acordo com o delegado John Castilho, da 76ª DIP de Santa Isabel do Rio Negro, o indivíduo aproveitava no momento que as vítimas saiam de casa para trabalhar e entrava nas residências para furtar eletrodomésticos, roupas e aparelho celular.

“Durante as investigações, identificamos que o autor cometeu 11 furtos no município, e ele ainda responde por 16 ações penais por tráfico de drogas, lesão corporal grave, roubo, furto qualificado e violação de domicílio”, explicou.

Ainda segundo o delegado, na manhã de hoje, a equipe de investigação fez o monitoramento do homem e conseguiu cumprir o mandado de prisão na rua Rui Barbosa, bairro Santa Inês.

Kildere Alipio Araújo responderá por furto e ficará à disposição da Justiça.

*Com informações da assessoria

