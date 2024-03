Homem é indiciado por furtar e vender transformadores de energia no AM

Um homem identificado como Adalberto de Oliveira Souza Junior, de 31 anos, foi indiciado pela Polícia Civil do Amazonas na quinta-feira (14), e cinco transformadores foram apreendidos oriundos de furtos. O homem é apontado como autor dos furtos e os objetos foram encontrados dentro do seu veículo.

De acordo com o delegado, Ericson Tavares, as investigações iniciaram após a equipe de investigação do 6º DIP receber denúncias de que o homem estaria trazendo os transformadores da Rodovia Federal BR-174 para Manaus.

“Pedimos auxílio do Cerco Inteligente de Videomonitoramento, o ‘Paredão’, da Secretaria de Segurança Pública (SSP-AM), e constatamos que de fato ele estava fazendo esse caminho. Mas na data de ontem, montamos uma campana e o pegamos no quilômetro 31 da Rodovia Estadual AM 010”, explicou.

Segundo o delegado, durante a abordagem foram achados cinco transformadores dentro do carro do indivíduo. Ele foi levado à delegacia, onde foi ouvido e confessou o crime, ocasião em que alegou que vendia os transformadores por 900 reais.

“Em lojas, os materiais estão avaliados entre R$ 3 mil a R$ 4 mil. Como até o momento em que o ouvimos, não havia vítimas da ação criminosa, então instauramos um Inquérito Policial (IP) e o indiciamos por furto”, falou.

De acordo com o delegado, na manhã desta sexta-feira (15), as vítimas dos furtos procuraram à delegacia para comunicar o crime sofrido.

“Os transformadores apreendidos estão sendo devolvidos às vítimas, e as investigações continuam para identificar outro possível envolvido nos furtos”, disse.

*Com informações da assessoria.

Leia mais

Homem é preso por furtar R$ 40 mil de dentro de carro utilizando dispositivo Chapolin em Manaus

Homem morre eletrocutado após tentar furtar fiação de poste em Manaus

Grupo criminoso é preso por invadir e furtar residências na Zona Norte de Manaus