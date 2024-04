Amazonas FC enfrenta o Flamengo na terceira fase da Copa do Brasil; confira confrontos e mandos

Manaus (AM) – O Amazonas FC vai enfrentar o Flamengo na terceira fase da Copa do Brasil de 2024. A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) realizou o sorteio dos confrontos no início da tarde desta quarta-feira (17), na sede da entidade, no Rio de Janeiro (RJ). Os jogos devem ocorrer nos dias 1º e 22 de maio. Em outro sorteio, ficou definido que o Aurinegro será o mandante no jogo da volta.

A Onça-pintada da Zona Leste garantiu vaga na terceira fase do torneio após eliminar o Independente-AP, na primeira fase, e o Maringá-PR, na segunda fase. As duas classificações aconteceram longe de casa e, agora, o Amazonas FC terá direito a um jogo em Manaus.

Na terceira fase da Copa do Brasil, 12 clubes se juntaram aos 20 classificados da segunda fase. São os casos de: Fluminense (campeão da Libertadores), Ceará (campeão da Copa do Nordeste), Vitória (campeão da Série B), Goiás (campeão da Copa Verde), São Paulo, Palmeiras, Atlético-MG, Grêmio, Bragantino, Flamengo e Botafogo (via Libertadores); e Athletico-PR (via Brasileirão).

Confrontos da terceira fase

Grêmio x Operário-PR

Bahia x Criciúma

Fluminense x Sampaio Corrêa-MA

Red Bull Bragantino x Sousa-PB

Cuiabá x Goiás

Botafogo x Vitória

Fortaleza x Vasco

Flamengo x Amazonas

São Paulo x Águia de Marabá-PA

Palmeiras x Botafogo-SP

Athletico-PR x Ypiranga-RS

Ceará x CRB

Corinthians x América-RN

Atlético-GO x Brusque Atlético-MG x Sport

