Empresa de Manaus lança serviço focado em gestão financeira de empreendedores da saúde

Manaus (AM) — Com o objetivo de promover inovação e atender à crescente demanda do mercado local, a F12 Contabilidade, localizada em Manaus, lançou um serviço voltado à organização das finanças, com foco em lucratividade, de profissionais da área da saúde. O novo serviço, intitulado F12 Saúde, visa proporcionar ferramentas, serviços e recursos que facilitem a gestão desses empreendimentos.

Existe um crescimento exponencial na criação de empreendimentos voltados à saúde. Dados levantados pelo Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), no Brasil, em setembro de 2022 havia um total de 526.308 empresas ativas no setor de saúde, com um crescimento de 7,27% em relação ao ano anterior.

O desejo de empreender, especialmente na área da saúde, vem sempre acompanhado de dúvidas e incertezas no mercado. É nesse momento que uma empresa voltada à consultoria e gerenciamento das finanças entra em jogo para estabilizar e auxiliar nas inseguranças envolvidas nesse processo, além de gerar lucro.

O contador e CEO da F12 Contabilidade, Fernando Fernandes, explica que o F12 Saúde surgiu para oferecer um serviço que viabilize um suporte personalizado aos empreendedores interessados em começar e expandir seus empreendimentos no ramo da saúde.

“O F12 Saúde nasceu para fornecer um serviço que possibilite um atendimento especializado aos profissionais que desejam iniciar e desenvolver o seu negócio no setor da saúde. O serviço possibilita maximizar seus lucros. Oferecendo consultoria na Gestão Tributária e Contábil, além de consultoria no Departamento Pessoal e de Finanças. É voltado para todos os profissionais da área, como médicos, dentistas, fisioterapeutas, enfermeiros, auditores, nutricionistas, psicólogos, entre outros”, explica o contador.

Fernando Fernandes esclarece ainda que isso possibilita ao profissional da área da saúde focar nos pacientes sem precisar se preocupar com as obrigações contábeis e financeiras.

“A gestão financeira de um empreendimento pode ser considerada uma ‘dor de cabeça’ para muitos, porém, nós, como uma empresa especializada em gestão financeira, conseguimos alcançar e entregar uma performance que maximiza os lucros. Deixando o profissional de saúde livre para cuidar dos pacientes sem preocupações com a parte contábil”, completa o CEO.

Para saber mais sobre o F12 Saúde, acesse: f12contabilidade.com.br ou pelo WhatsApp (92) 99172-2588.

*Com informações da assessoria

