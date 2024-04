“Caravana do Empreendedor” oferece oficinas e consultorias gratuitas em Manaus

Manaus (AM) — Precificação de produtos e serviços, fotografia para redes sociais, estratégia de marketing digital e formalização de Microempreendedor individual (MEI) serão alguns dos temas abordados na “Caravana do Empreendedorismo”, evento gratuito promovido pelo Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Amazonas (Sebrae-AM) e ocorrerá de 22 a 26 de abril, no Shopping Manaus ViaNorte, situado na Av. Arquiteto José Henrique Bento Rodrigues, 3.541, Zona Norte da capital.

Durante cinco dias serão oferecidas palestras, oficinas e consultorias gratuitas sobre assuntos-chave para empreendedores iniciantes e donos do próprio negócio. As inscrições são gratuitas, limitadas e deverão ser feitas no site https://am.loja.sebrae.com.br/eventos. Para as consultorias, não há necessidade de inscrição prévia.

A programação será realizada no estande do Sebrae, situado no segundo piso, em frente à loja C&A. Conforme explica Lucicléa Marques, analista do Sebrae-AM, o objetivo da “Caravana do Empreendedorismo” é levar conhecimento para alavancar novas ideias, consolidar negócios e fortalecer o ciclo de inovação e competitividade na região.

“Não faltam pessoas com energia necessária para abrir seus empreendimentos, mas uma gestão de sucesso requer conhecimento sólido e atrelado aos cenários da realidade. A partir de insights e de networking com outros empreendedores, a ‘Caravana do Empreendedorismo’ promete ser um evento de impacto”, comenta Marques.

Programação

Na segunda-feira, dia 22, das 14h às 17h, ocorrerá a palestra “Formalize seu MEI”, indicada para quem deseja conhecer as vantagens e obter o registro de Microempreendedor Individual (MEI).

Na terça, dia 23, das 14h às 18h, a programação segue com a oficina “Faça do atendimento uma ótima experiência”, trazendo técnicas comprovadas para conquistar e fidelizar clientes.

Na quarta, dia 24, o público acompanha as oficinas “Formação do preço de venda: quanto vale o seu produto/serviço?”, das 13h às 15h, e “Fluxo de caixa”, das 15h às 19h, ambos atrelados à contabilização de finanças e maximização de lucros.

Na quinta, dia 25, terá as oficinas “Aprenda Canva, se destaque e ganhe dinheiro – Canva Design”, das 13h às 15h, e “Marketing Digital”, das 15h às 17h, explorando a confecção de materiais visuais e estratégias para o mundo digital.

Já na sexta, dia 26, das 14h às 17h, o evento finaliza com a oficina “Dicas de como fotografar seu produto para redes sociais”, abordando o conceito de fotografia para o Instagram.

Além disso, de 23 a 26 de abril, das 10h às 18h, o Sebrae-AM oferecerá consultorias sobre formalização de MEI, orientação para crédito, setor contábil e tributos, financeiro, marketing digital, vendas, e inovação e produtividade.

“Todos começam de algum lugar. Esta será uma excelente oportunidade, pois, além da entrada gratuita, reuniremos palestrantes especializados. Venha e traga sua ideia empreendedora”, destaca Vinícius Teixeira, gerente de marketing do Shopping Manaus ViaNorte.

Sobre o Shopping Manaus ViaNorte

Administrado pela Alqia, antiga Saphyr Shopping Centers, o Shopping Manaus ViaNorte reúne tudo em um só lugar. Com mais de 60 mil m², o centro de compras abriga mais de 130 operações entre lojas, quiosques, serviços, entretenimento e restaurantes. Incluindo grandes marcas como Havan, Riachuelo, Ravanelli, Polo Wear e Subway.

*Com informações da assessoria

