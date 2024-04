Histórico: Amazonas FC será o sétimo clube do estado a disputar o Brasileirão Série B

Manaus (AM) – Em 2024 o Amazonas voltará a ter um representante no Brasileirão Série B depois de 18 anos, o último clube amazonense na competição foi o São Raimundo em 2006. O Amazonas FC iniciará sua campanha no próximo sábado (20), contra o Sport Recife, na Arena da Amazônia, às 16h.

“O Governo do Amazonas tem o compromisso de apoiar nossos clubes para alcançarem o patamar mais alto. Desde 2021, estamos oferecendo todo o suporte, seja com o patrocínio inédito e com a cessão de nossas praças esportivas”, disse o secretário de Estado do Desporto e Lazer (Sedel), Jorge Oliveira.

O primeiro clube amazonense na Série B foi a Associação Atlética Rodoviária do Amazonas, em 1971 a equipe enfrentou o Remo-PA duas vezes, na fase regional, perdendo ambos os jogos, disputados em Belém, no Pará. Em 1980, Rio Negro e Fast Clube disputaram a competição, ambos terminaram eliminados na fase de grupos.

Em 1983 o Nacional ficou muito próximo de alcançar a classificação, o clube ficou em quarto lugar no Grupo A. A equipe chegou a última rodada precisando de uma vitória simples para se classificar, mas acabou empatando com o River-PI por 2 a 2 e viu a vaga ficar com o Guarany de Sobral-CE

Rio Negro, Nacional e Princesa do Solimões foram os amazonenses na Série B de 1989, recorde de clubes do estado no campeonato. Os times dividiram o grupo com Rio Branco-AC, Dom Bosco-MT e Mixto-MT, com O Galo da Praça da Saudade se classificando em primeiro lugar. Na fase eliminatória o Rio Negro acabou caindo nos pênaltis para a Anapolina-GO.

De 2001 a 2006, o São Raimundo permaneceu disputando a segunda divisão nacional. A melhor campanha do São Raimundo foi em 2005, quando a equipe terminou na 15ª colocação, à frente de clubes campeões brasileiros como Sport Recife e Bahia. No ano seguinte a equipe amazonense acabou sendo rebaixada, na primeira vez em que a Série B foi disputada no sistema de pontos corridos.

O Amazonas FC, que conta com o apoio do Governo do Estado, será o sétimo clube amazonense a disputar a Série B. O clube chega com a credencial de conseguir o acesso sendo campeão da Série C. O adversário na estreia será o Sport Recife, atual campeão pernambucano e que na temporada passada ficou em sétimo lugar na competição.

*Com informações da assessoria

