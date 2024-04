Amazonas FC demite técnico Luizinho Vieira após vice para o Manaus FC no Amazonense

Sob o comando do Amazonas FC, Luizinho Vieira guiou o time aurinegro rumo ao acesso à Série B e foi campeão da Série C em 2023

Manaus (AM) – Luizinho Vieira não é mais técnico do Amazonas FC. No início da tarde desta terça-feira (16), o clube informou o desligamento do treinador a cinco dias da estreia no Campeonato Brasileiro Série B, contra o Sport-PE. Em nota, o Aurinegro divulgou que o contrato entre as partes foi encerrado de maneira amigável.

O desligamento do treinador acontece dois dias depois de o Amazonas FC ser vice-campeão amazonense – o Manaus FC foi campeão nos pênaltis após empate em 1 a 1 no tempo normal. Em entrevista coletiva pós-jogo, o presidente da Onça-pintada, Weslley Couto, chegou a despistar sobre a demissão de Luizinho Vieira e responsabilizou a arbitragem pelo revés.

Foto: Leonardo Sena

“O Amazonas FC foi prejudicado. O Manaus FC soube aproveitar os erros da arbitragem. […] Existe uma frase que fala assim: ‘É melhor você inocentar um culpado do que condenar um inocente’. O resultado de hoje (final do Amazonense) a gente atribui ao arbitro. A equipe técnica, jogadores, não tiveram culpa. Eu não posso penalizar um profissional que esteja trabalhando de forma correta”, afirmou o presidente do Amazonas FC, após o vice-campeonato estadual.

Luizinho Vieira assumiu a Onça-pintada da Zona Leste em 2023, na reta final da Série C do Brasileiro, a partir da terceira rodada do quadrangular final. O técnico venceu as quatro partidas restantes e guiou a equipe aurinegra ao acesso à Série B e ao título brasileiro da Série C. Sob o comando do Amazonas FC, foram 25 jogos, com 15 vitórias, seis empates e quatro derrotas.

Em 2024, Luizinho foi campeão do primeiro turno do Barezão, chegou à inédita terceira fase da Copa do Brasil, mas caiu nas quartas de final da Copa Verde para o Remo-PA. Em nota, o Aurinegro divulgou que o contrato entre as partes foi encerrado de maneira amigável.

“Seremos eternamente gratos por todo comprometimento, dedicação e profissionalismo demonstrados enquanto esteve conosco. Desejamos sorte e sucesso na sequência de sua carreira”, disse o Amazonas FC em nota.

Confira o comunicado na íntegra

O Amazonas FC informa o desligamento do técnico Luizinho Vieira, que não comanda mais a equipe aurinegra. O contrato entre as partes foi encerrado de maneira amigável, na manhã desta terça-feira (16).

Sob o comando da Onça-pintada, foram 25 jogos, com 15 vitórias, seis empates e quatro derrotas. Com nosso manto, conquistou o acesso à Série B e o título brasileiro da Série C em 2023, além do primeiro turno do Campeonato Amazonense 2024.

Seremos eternamente gratos por todo comprometimento, dedicação e profissionalismo demonstrados enquanto esteve conosco. Desejamos sorte e sucesso na sequência de sua carreira.

