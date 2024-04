Wilson e Alckmin discutem demandas para reduzir impactos da estiagem este ano

Manaus (AM) — O governador do Amazonas, Wilson Lima, se reuniu, na quarta-feira (17), com o presidente da República em exercício, Geraldo Alckmin, em Brasília (DF), e apresentou as demandas do Estado para reduzir os impactos da estiagem de 2024, que de acordo com dados meteorológicos deve ser tão ou mais intensa que o fenômeno do ano passado. O governador e o presidente também trataram de temas como Zona Franca de Manaus (ZFM), potássio e reforma tributária.

“Eu trouxe a preocupação com relação à necessidade de se ter a questão da dragagem mais rápido e vim também falar sobre a questão do combate aos incêndios. Há um projeto que está tramitando no BNDES, no âmbito do Fundo Amazônia, que é para nos ajudar na compra de equipamentos para 21 municípios que representam 95% das queimadas no estado do Amazonas, na região metropolitana e também no sul do estado”, disse o governador.

Essa é a segunda reunião que o governador Wilson Lima teve com membros do Governo Federal, em 2024, para tratar sobre o assunto. No início de abril, ele se reuniu com os ministros de Portos e Aeroportos, Integração, secretário executivo do Meio Ambiente e com o presidente do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Renováveis (Ibama).

Reforma Tributária

O governador também entregou uma Nota Técnica da Secretaria de Estado de Fazenda (Sefaz) do Amazonas ao vice-presidente com contribuições para as Leis complementares da Reforma Tributária. Ele pontuou, ainda, que é preciso ajustar itens da Reforma Tributária para garantir segurança jurídica da ZFM e destacou que a reforma garantiu vantagens comparativas com a continuidade do IPI sobre produtos concorrentes aos do Polo Industrial de Manaus. A nota técnica também foi entregue à bancada do Amazonas no Congresso Nacional.

Potássio

No início do mês de abril, Wilson Lima entregou a primeira licença para instalação do projeto Potássio Autazes, um processo que estava em andamento há 15 anos. Na fase de operação serão gerados mais de 17 mil postos de trabalho diretos e indiretos. O assunto também foi abordado durante o encontro com o presidente da República em exercício.

“O presidente Alckmin se colocou à disposição para ajudar naquilo que o Governo Federal puder. Ele está muito otimista, ficou muito feliz com a notícia da entrega da licença de exploração do potássio. Todo o Brasil está alinhado, sobretudo, os estados que são líderes no agronegócio”, finalizou o governador.

