Governador Wilson Lima entrega mais de 200 habilitações do projeto CNH Social

Manaus (AM) – O Governador do Amazonas, Wilson Lima, entregou, nesta terça-feira (16), mais de 220 Carteiras Nacionais de Habilitação (CNHs), do programa “Detran Cidadão”, por meio do projeto ‘CNH Social’, que permite a emissão da habilitação de forma gratuita para pessoas em situação de vulnerabilidade social no Estado. Desde que foi implementado pelo governador, em novembro de 2021, o projeto já contemplou 60 mil pessoas com o processo de habilitação 100% gratuito.

O governador pontuou que a entrega faz parte de um conjunto de ações para a geração de emprego e renda. “Essa ação do Detran Cidadão também chega ao interior do Estado, não só com a entrega de habilitação, mas também com a entrega de capacete, de colete para quem é mototaxista, para quem trabalha no interior”, disse Wilson Lima ao lembrar que o projeto é uma política de estado desenvolvida pelo seu governo e aprovada na Assembleia legislativa.

O primeiro ciclo do programa “CNH Social”, disponibilizado por meio do Departamento Estadual do Amazonas (Detran-AM), foi lançado em novembro de 2021 e abriu 40 mil vagas. O segundo ciclo, anunciado em abril de 2023 e que segue em andamento, oferecerá 80 mil vagas até sua conclusão. A entrega dos documentos ocorreu na sede do Detran-AM, localizada na avenida Mário Ypiranga Monteiro 2.884, bairro Parque Dez.

“O que estamos fazendo aqui é deixando um legado para dar oportunidade àquelas pessoas que tanto precisam, a quem não tem condições de pagar, por exemplo, R$ 2 mil para tirar uma Carteira de Habilitação e com essa ajuda essa pessoa possa ter a oportunidade de ser inserida no mercado de trabalho”, acrescentou o governador.

Foto: Diego Peres

Projetos sociais

Além do projeto ‘CNH Social’, o programa ‘Detran Cidadão’ também conta com ‘CNH na Escola’ e ‘Motociclista Legal’. Lançado em novembro de 2021, o projeto ‘Motociclista Legal’ já beneficiou 9 mil trabalhadores (motofretistas e mototaxistas), entre capital e interior, com a entrega de kitis de segurança compostos de colete de identificação e capacete de proteção.

O diretor-presidente do Detran-AM, Wendel Monteiro, explica como ocorre o processo para que o cidadão seja contemplado.

“Eles têm que cumprir todas as regras, tem que fazer o exame psicotécnico, as aulas de legislação, tem que ser aprovado na prova de legislação, depois faz as aulas de direção, prova de direção, para depois ele ser contemplado”, afirmou.

Lançado em março de 2022, o projeto ‘CNH na Escola’ tem como objetivo atender alunos do Ensino Médio da rede pública estadual oferecendo, de forma gratuita, aulas de legislação de trânsito a esses estudantes.

O enfermeiro David Pinheiro, 23, estava desempregado quando foi contemplado com o CNH Social. “Eu acho que é uma liberdade as pessoas conseguirem a CNH porque o valor hoje não é fácil, nem todo mundo tem. Como eu estava num momento difícil, foi uma oportunidade que ajudou, além de dar uma habilidade a mais, abrir portas de emprego, porque existem locais que necessitam de pessoas que têm [categoria] A, B”, ressaltou David.

Entre 2022 e 2023, 113 alunos da rede pública concluíram o curso de legislação em quatro escolas da capital. Atualmente, 324 estudantes, em sete escolas da capital, estão sendo beneficiados com o curso de legislação. Para 2024, a previsão é de que mais sete escolas sejam beneficiadas com o projeto, sendo duas no interior do Estado (Manacupuru e Itapiranga), totalizando a adesão de mais 742 alunos.

Foto: Diego Peres

*Com informações da assessoria

