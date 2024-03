Bairro Santa Etelvina ganha creche para atender mais de 200 crianças em Manaus

Manaus (AM) – A comunidade do bairro Santa Etelvina recebeu, nesta terça-feira (26), a Creche Municipal Caio Fábio D’Araújo. Essa é a 4ª unidade deste tipo inaugurada no mandato do prefeito David Almeida. Ela é uma das creches que foram abandonadas, cujas obras foram retomadas na atual gestão. A unidade de ensino tem capacidade para atender cerca de 200 crianças, de 1 a 3 anos, no maternal 1, 2 e 3.

O novo prédio da educação infantil segue o padrão do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), “Tipo B”, desenvolvido pelo programa do governo federal “Pró Infância”. O local possui cinco blocos distintos: administrativo, de serviços, multiuso e dois pedagógicos. Os blocos e o pátio coberto são interligados por circulação coberta.

“O que vocês estão vendo aqui é o que estamos procurando fazer em toda cidade, ou seja, obras e infraestrutura de qualidade. Somando esse espaço com outros reformados, transformados, ampliados, revitalizados ou inaugurados estamos entregando nesta tarde 336 obras em unidades de ensino como essa de mudança e transformação para a população da cidade de Manaus. E estamos investindo aqui, senhores pais, num espaço físico de qualidade. Para perceber isso, basta andar um pouco pela creche”, frisou o prefeito de Manaus, David Almeida, durante a solenidade de entrega da creche.

Na área externa, estão o playground, espaço com brinquedos infantis, e o castelo d’água. A edificação possui também hall, recepção, secretaria, circulação interna, diretoria, sala de professores, almoxarifado, fraldário (Creche 1), sanitário (Creche 2), atividades, repouso (Creche 3), sala multiuso, rouparia, lavanderia, cozinha, área de preparo de alimentos (mamadeiras e sopas) e lavagem de utensílios.

Moradores celebram

Para Kedima Hassan, dona de casa, mãe do Pedro da Fonseca, de 3 anos, matriculado no maternal 3, os moradores do bairro Santa Etelvina só têm a agradecer pelo novo entregue na gestão do prefeito David Almeida.

“Tenho certeza de que toda a comunidade do bairro Santa Etelvina, assim como eu, está muito feliz e satisfeita com esse novo espaço, porque além de ser super-bonito, é seguro, organizado, bem colorido. Nossa, só temos a agradecer ao Prefeito de Manaus e todas as pessoas envolvidas nessa construção”, enfatizou Kedima.

Sobre a entrega do novo espaço, Eliane Souza, autônoma, mãe do pequeno Davi Alcântara, de 2 anos, matriculado no maternal 1 na creche inaugurada, ressaltou que a unidade de ensino será importante para ela ter onde deixar seu filho e se estabilizar em um emprego.

“Até tinha recebido algumas propostas de emprego, inclusive uma da minha irmã, mas não tinha como aceitar nenhuma delas, porque não tinha com quem deixar meu bebê. Mas, graças a Deus, agora tenho a certeza de que meu filho estará em lugar seguro, vou ter como me firmar em um trabalho e, com isso, conseguir uma renda fixa mensal. Ou seja, essa creche vai ser muito importante na minha vida e do meu filho, porque ele vai estar em boas mãos e em segurança durante o dia”, disse Eliane.

Homenagem

O nome da creche é uma homenagem ao pastor e advogado, Caio Fábio D´Araújo, falecido em setembro de 2007. Caio era advogado, mas abandonou o Direito para se dedicar ao ministério religioso e ajudou a construir o templo da Igreja. Ele foi o maior incentivador do crescimento da congregação presbiteriana no Amazonas. O homenageado tinha uma vasta cultura humanística e deixou filhos, netos e bisnetos.

A obra da Creche Municipal Caio Fábio D’Araújo estava parada há cerca de seis anos antes da sua retomada. Com isso, até hoje, muitas mães e responsáveis não tinham onde deixar suas crianças, além de não ter um espaço para o atendimento específico para crianças de até 3 anos de idade.

