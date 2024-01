Obras em creches reforçam ampliação de vagas na rede municipal de ensino

Manaus (AM) – As obras da nova creche municipal Severo Câmara, localizada na comunidade Braga Mendes, bairro Cidade de Deus, Zona Norte da cidade vai ajudar o número de matriculados chegar a a 10 mil crianças, de acordo com o prefeito de Manaus, David Almeida, que vistoriou a unidade na manhã desta quinta-feira (25). A estrutura será colocada à disposição da população no mês de fevereiro com mais de 200 vagas.

As obras por meio da Secretaria Municipal de Educação (Semed) fazem parte do compromisso da Prefeitura em ampliar o número de vagas em creches na cidade.

“Essa é uma das creches que nós vamos entregar agora no mês de fevereiro. Serão mais quatro creches concluídas, ampliando o número de vagas para alunos da educação infantil. Quando eu assumi a prefeitura, em 2021, nós tínhamos 5.104 vagas de creches em toda a rede municipal. Nós construímos creches, ampliamos outras unidades, ampliamos salas de aula para colocar mais alunos na pré-escola e compramos vagas de parceiros privados, para que fosse possível aumentar esse número”, disse Almeida.

O chefe do Executivo municipal explicou, ainda, que com a inauguração de mais quatro estruturas novas, a Prefeitura de Manaus vai aumentar em 100% o número de atendimento.

“Na minha campanha, nós prometemos que iríamos ampliar em 50% a oferta de vagas, e nós estamos ampliando em quatro anos, 100%. Nós iremos entregar até o final deste ano, 10.208 vagas de creche, crescendo 100% em quatro anos, buscando assim, de uma forma transformadora, o melhor para a educação na cidade de Manaus, porque a educação começa na pré-escola, na creche, e essa atribuição primária e fundamental é da prefeitura. Com essa ampliação da oferta de creche, nós temos certeza que vamos melhorar ainda mais os índices educacionais da cidade de Manaus”, acentuou o prefeito.

A estrutura vai atender crianças de 1 a 3 anos, no maternal 1, 2 e 3, e vai contar com novas salas de aula, blocos distintos, como administrativo, de serviços, multiuso e pedagógicos, além de playground e espaços com brinquedos infantis.

*Com informações da assessoria

