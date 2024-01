Resultado das inscrições para creches municipais de Manaus é divulgado; confira

A Prefeitura de Manaus divulgou, nesta segunda-feira, 29/1, o resultado das inscrições para as creches da Secretaria Municipal de Educação (Semed). Os pais ou responsáveis podem acessar o link https://www.manaus.am.gov.br/semed/resultado-creches-2024/ para verificar o resultado. As inscrições iniciaram no dia 19 e encerraram dia 24. Para o ano letivo de 2024, a rede municipal de educação disponibilizou 2.432 novas vagas para crianças de 1 a 3 anos de idade.

Os contemplados têm três dias úteis para efetuar a matrícula, de forma presencial, na unidade de ensino, com todos os documentos em mãos. O processo de confirmação da vaga deve ser realizado pelo responsável legal da criança.

Para participar do processo de seleção os candidatos realizaram um cadastro que segue a orientação da Defensoria Pública do Estado do Amazonas (DPE-AM) e do Ministério Público do Amazonas do Estado do Amazonas (MP-AM), que definiu o critério de seleção para vaga.

Atualmente, a Prefeitura de Manaus possui 23 creches municipais. Até o fim da gestão do prefeito David Almeida serão inauguradas mais quatro creches, o que aumentará em 100% o número de atendimento, podendo chegar a 10 mil crianças matriculadas nas creches.

“A gestão do prefeito David tem trabalhado muito para aumentar o atendimento de crianças de 1 a 3 anos de idade. Até o fim do ano, vamos inaugurar mais quatro creches e, com isso, vamos chegar a 10 mil crianças atendidas. Sabemos que ainda não é o suficiente para atender essa demanda, que é muito grande e a cada ano aumenta mais, mas estamos em busca de atender essas famílias que necessitam desse apoio”, comentou a secretária de Educação, Dulce Almeida.

