Equipes Sub-15 e Sub-17 do Amazonas FC embarcam para Copa das Cachoeiras

Manaus (AM) – O Amazonas FC vai pegar estrada e marcar presença em um dos maiores torneios de base do Norte do país. Desta sexta-feira (19) até domingo (21), acontece em Presidente Figueiredo (distante 107 quilômetros de Manaus) a Copa das Cachoeiras 2024, nas categorias Sub-15 e Sub-17.

No primeiro dia, o time Sub-17 do Amazonas realiza o jogo de abertura às 8h contra o Alianza Lima-PER. Será o primeiro duelo internacional da história da base aurinegra. Um pouco mais tarde, às 10h, a equipe Sub-15 estreia contra o Fair Play Sports.

Técnico Renato Abrantes esta à frente das equipes aurinegras. Foto: Fernando Vasconcelos/Agência LB

O técnico Renato Abrantes e o auxiliar Dennys Melo estarão no comando dos dois times que o Amazonas vai mandar a campo na competição. Ao todo, serão 10 clubes participantes. No Sub-17, as Feras da Base estão no grupo A ao lado de São Raimundo-RR e Furacão Manaus. Já no Sub-15, a Onça-pintada faz companhia ao Vasco Academy e ao Real Manaus, também no grupo A.

A competição terá o mesmo formato de disputa nas duas categorias. Na fase classificatória, os times do grupo A jogam contra equipes do grupo B em turno único, ou seja, três jogos para cada equipe, com dois tempos de 15 minutos. Os dois melhores de cada grupo avançam e se enfrentam nas semifinais em jogo único, de 20 minutos em cada tempo. Já a final terá dois tempos de 25 minutos e prevê disputa de pênaltis em caso de empate.

O técnico Renato Abrantes ressalta o planejamento visando a sequência da temporada, que ainda reserva os estaduais das categorias. “Reunimos o grupo que estamos pensando para o Sub-16 desse ano, já mantendo o grupo que participou da Copa do Brasil. O Sub-15 vai com a mesma base que foi campeã amazonense Sub-14 do ano passado. O Sub-17 também vai com a mesma base, com os meninos que chegaram para somar no elenco. E vamos participar dessa competição, visto que traz uma experiência internacional. Temos a oportunidade de manter esse trabalho buscando a formação, experiências e novas competições”, afirmou o treinador Renato Abrantes.

Confira tabelas

Competição termina no domingo (21). Foto: Reprodução

*Com informações da Agência LB

