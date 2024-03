Copa do Brasil Sub-17: Amazonas FC recebe o Paysandu sonhando com vaga nas quartas de final

Manaus (AM) – É decisão valendo vaga nas quartas de final da Copa do Brasil Sub-17. Nesta quarta-feira (13), o Amazonas FC recebe o Paysandu pelo jogo de volta das oitavas de final da competição. A bola rola às 15h, no estádio Carlos Zamith, Zona Leste de Manaus.

Em Belém (PA), o jogo de ida terminou com vitória da equipe paraense por 3 a 1, no último dia 6. O gol aurinegro foi marcado por Kauê. Diante da desvantagem, o Amazonas precisará vencer por três gols de diferença para conquistar a classificação no tempo normal.

Em caso de vitória das Feras da Base por dois gols de diferença, a definição será na disputa de pênaltis. Adiante, os confrontos das quartas de final serão formados no cruzamento olímpico, levando em consideração as campanhas na classificação geral.

Na primeira fase, o Amazonas eliminou o Sant German-RO no mesmo local do jogo desta quarta pelo placar de 2 a 1. O duelo nortista decisivo terá transmissão ao vivo e com imagens na TV Onça, canal oficial do Amazonas FC no YouTube. A entrada ao público será gratuita.

Renato Abrantes, técnico da equipe Sub-17 do Amazonas FC. Foto: Fernando Vasconcelos/Agência LB

“A gente precisa, realmente, ter mais controle do jogo. É entender melhor as fases do jogo, as variações. Quando a gente estiver na posse de bola, a gente não pode entregar com facilidade. E mesmo quando a gente recuperar essa bola, a gente tem que ter a paciência para fazer uma construção objetiva, que tenha a conclusão. E nessa primeira partida, a gente notou que teve muitos erros de passe. E, consequentemente, a gente perdeu a bola com facilidade. E a gente espera que a gente melhore nesse quesito para a gente construir, criar e chegar à conclusão das bolas”, avaliou o técnico do time Sub-17 do Amazonas FC, Renato Abrantes.

