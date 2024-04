Manaus FC anuncia goleiro Samuel Pires como reforço para Série D

Manaus (AM) – O Manaus FC acertou a contratação do goleiro Samuel Pires, de 35 anos, que estava no Luverdense-MT. O experiente arqueiro formado no Santos se junta ao titular Vinícius Fávero, Waldson e Holliwer como as opções para a posição no Gavião Real. O anúncio aconteceu nesta quinta-feira (18).

Além do Peixe, Samuel defendeu clubes como Botafogo-PB, Bragantino-SP e América-RN. Campeão da Série D em 2022 com o América-RN, Samuel conhece bem a competição e disse estar pronto para somar com o Esmeraldino na disputa.

“Me sinto honrado e feliz de vestir a camisa do Gavião Real. Sei do tamanho do desafio e da responsabilidade que temos pela frente, mas não somente eu, como todos os meus companheiros e comissão técnica, iremos trabalhar muito para que o Manaus possa fazer uma boa campanha e conquiste o objetivo traçado pela diretoria do clube. Espero que possamos contar com o apoio do nosso torcedor para juntos chegarmos onde desejamos”, afirmou o goleiro Samuel.

Reforços ofensivos

Na quarta-feira (17), o atual campeão amazonense já havia anuncia as chegadas do atacante Histone, de 23 anos, e do meio-campista Gustavo Henrique, de 31 anos. Enquanto este chega do Sousa-PB, onde trabalhou com Renatinho Potiguar, atual comandante do Manaus FC, aquele vem do Serra Branca-PB. Vice-presidente de futebol do Gavião do Norte, Giovanni Miranda Filho, comentou sobre a chegada dos reforços ao elenco.

Dupla reforça Gavião Real para a Série D do Campeonato Brasileiro. Foto: Reprodução/MFC

“A contratação do Histone, assim como a renovação do Renanzinho, destaca um pensamento da diretoria esmeraldina de contar com atletas com potencial de crescimento junto com o clube. São jogadores que irão somar bastante conosco e contribuir para o nosso desempenho na Série D”, avaliou Giovanni Filho.

