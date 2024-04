Embalado por dois acessos seguidos, Amazonas FC estreia na Série B do Campeonato Brasileiro

Manaus (AM) – Após 18 anos, o futebol amazonense voltará a ser representado na Série B do Campeonato Brasileiro. Neste sábado (20), o Amazonas FC estreia na segunda divisão nacional diante do Sport-PE, na Arena da Amazônia. A bola rola às 16h (horário de Manaus) e o torcedor pode adquirir os ingressos pela internet, no stand do clube no Amazonas Shopping e na bilheteria do estádio, a partir de 13h

Atual campeão da Série C, a Onça-pintada chega à Série B após dois acessos seguidos no Campeonato Brasileiro e com apenas cinco anos de existência. Na atual temporada, o time aurinegro ficou com o vice-campeonato do amazonense – perdeu nos pênaltis para o Manaus FC – e segue viva na Copa do Brasil, competição em que enfrentará o Flamengo na terceira fase. Na Copa Verde, a Onça acabou caindo nas quartas de final para o Remo-PA.

Última partida do Amazonas FC foi a final do Amazonense, quando perdeu para o Manaus FC. Foto: Deborah Melo/FAF

Recentemente, o Amazonas passou por uma mudança no comando técnico. Luizinho Vieira deixou a Onça e deu lugar a Adilson Batista, treinador de 56 anos que já dirigiu grandes clubes brasileiros como Cruzeiro, Corinthians, Santos, São Paulo, Grêmio e Vasco. A estreia do novo comandante será justamente no duelo diante do Sport.

Ingressos

Com preços entre R$30 e R$200, os ingressos para a partida estão à venda no stand do Amazonas no piso L2 do Amazonas Shopping e também pela internet, no site achetickets (https://www.achetickets.com.br/Site/Setores/381). Sócio-torcedor da Onça-pintada pode realizar o check-in para o jogo por meio do site socioamazonas.com.br.

Para o setor inferior sul da Arena da Amazônia, as entradas custam R$ 30 (meia) e R$ 60 (inteira). Nos setores inferiores leste e oeste, custam R$ 40 (meia) e R$ 80 (inteira). No setor premium, os ingressos custam R$ 60 (meia) e R$ 120 (inteira). E as entradas para o setor VIP estão disponíveis por R$ 100 (meia) e R$ 200 (inteira).

Transmissão

Em 2024, a Série B terá uma visibilidade inédita com transmissões de seis canais diferentes. Nesta primeira rodada, todas partidas serão transmitidas e o torcedor que não tiver condições de comparecer à Arena da Amazônia pode acompanhar confronto entre Amazonas e Sport na TV Brasil, no Canal Goat ou no Premiere.

Trunfo

Um dos trunfos do time amazonense é o lateral-direito Patric. O jogador disputou a Série B em três oportunidades e conquistou acesso à elite do futebol brasileiro em duas vezes: em 2011, pela Ponte Preta, e em 2013, pelo próprio Sport-PE, adversário de logo mais.

O experiente lateral-direito Patric possui dois acessos para a Série A. Foto: João Normando/AMFC

Pelo histórico bastante positivo que tem na Série B, Patric mostra animação para uma nova temporada de sucesso, desta vez pelo Amazonas. O lateral-direito é um dos remanescentes do time vitorioso de 2023 que conquistou o acesso à Série B.

“O Amazonas chega como novidade. É um clube que tem apenas quatro anos de fundação e já atingiu feitos significativos. Sei da dificuldade da competição, da questão da logística que será grande de viagens pelo Brasil, mas creio que nos preparamos bem. Temos um elenco experiente, uma diretoria que não mede esforços para nos dar boas condições de trabalho e uma torcida apaixonada. Já conquistei dois acessos à Série A e creio sim que o Amazonas pode surpreender”, declarou o camisa 2, que tem cinco assistências neste ano.

Leia mais

Amazonas FC anuncia Adilson Batista como novo técnico para a sequência da temporada

Amazonas FC demite técnico Luizinho Vieira após vice para o Manaus FC no Amazonense

Amazonas FC enfrenta o Flamengo na terceira fase da Copa do Brasil; confira confrontos e mandos