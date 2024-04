Manaus (AM) – Câmeras de segurança flagraram o momento em que o criminoso que assaltava a linha 219, na Avenida J, bairro Alvorada, Zona Centro-Oeste de Manaus, pula do veículo em movimento para fugir dos ocupantes do veículo. O caso aconteceu durante a tarde de domingo (21).

Nas imagens, é possível ver o veículo dando ré, no momento em que o assaltante pula por uma janela, e por pouco não é atingido pela roda dianteira do coletivo.

Descalço, o suspeito corre pela rua e alguns populares observam a fuga do acusado. Não há informações sobre o seu paradeiro. O caso é acompanhado pela Polícia Civil do Amazonas.

Assaltante pula de ônibus em movimento antes de acidente em Manaus; VÍDEO pic.twitter.com/RpcPbaQ9b2 — Portal Em Tempo (@emtempofb) April 22, 2024

