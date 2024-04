Wilson anuncia R$ 220 mi para infraestrutura e fomento a agricultores em Itacoatiara

O governador do Amazonas, Wilson Lima, anunciou, nesta segunda-feira (22), investimentos de mais de R$ 220 milhões em obras de infraestrutura, crédito e fomento para agricultores da comunidade de Novo Remanso, zona rural de Itacoatiara (a 176 quilômetros de Manaus).

As entregas ocorreram na Escola Estadual Sérgio Mendonça de Aquino. Wilson Lima pontuou que os investimentos vão potencializar a produção rural no município e também melhorar a qualidade de vida da população.

“É isso que faz sentido eu ser governador. É a gente poder fazer essas entregas. É a gente poder vir aqui e anistiar uma dívida que um produtor tinha junto a Afeam, para que ele possa recomeçar a vida dele porque perdeu tudo por conta da estiagem. É a gente poder fazer entregas de alimentos para instituições como a Apae e a Fazenda da Esperança, que atendem aquelas pessoas em condição de vulnerabilidade social. É poder entregar um documento que vai resolver a vida do produtor”, disse Wilson Lima.

Durante passagem pela comunidade, o governador anunciou a homologação da obra para a reconstrução da estrada de Novo Remanso, no valor de R$ 164,9 milhões. A recuperação da estrada irá facilitar o escoamento da produção de abacaxi e a pecuária leiteira, atividades econômicas predominantes da região, além de alavancar o desenvolvimento regional e social para as famílias da região.

Foto: Antônio Lima / Secom

Também está em andamento na região obra no sistema viário, no valor de R$ 34,3 milhões, que contempla 30 vias já concluídas, além da obra da Estrada do Engenho, no valor de R$ 20,5 milhões. As obras seguem, respectivamente, com 61% e 27% de avanço.

O governador também inaugurou a iluminação de LED na comunidade, que recebeu 701 novos pontos da tecnologia. O investimento foi feito por meio da Unidade Gestora de Projetos Especiais (UGPE).

Foto: Antônio Lima / Secom

Produção rural

Incentivando o setor primário de Novo Remanso, a Secretaria de Estado de Produção Rural (Sepror) entregou 1.650 mudas de citros e café, além de 3,2 toneladas de alimentos que a Sepror adquiriu pelo Programa de Aquisição de Alimentos (PAA), do Governo Federal, com investimentos de R$ 19.970. Os alimentos serão destinados às famílias cadastradas na Rede Socioassistencial de Itacoatiara.

O agricultor Adriano Teixeira, 45, foi um dos beneficiados com fomento para potencializar a produção rural. “A gente vai revitalizar aquelas áreas degradadas, produzir mais porque a gente vai trabalhar com terras mecanizadas, vai trabalhar com adubo, vai trabalhar melhorando a produtividade da mandioca, da mandioca cultura, porque é o carro-chefe da comunidade hoje.”, destacou o agricultor.

O Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável do Estado do Amazonas (Idam) entregou, ainda, 161 documentos indispensáveis para o exercício de atividades ligadas ao setor primário para produtores rurais da região e também crédito rural no valor de R$ 82,9 mil, além de R$ 223 mil em crédito para produtores de atividades ligadas ao agronegócio por meio da Agência de Fomento do Estado do Amazonas (Afeam).

O Fundo de Promoção Social e Erradicação da Pobreza (FPS) destinou R$ R$ 229.600,00 em fomentos, por meio de um caminhão baú entregue a Associação Agropecuária dos Produtores Rurais Indígenas e Não Indígenas do Ramal do Fortaleza Mura. O veículo tem capacidade para 2,5 toneladas e deve beneficiar diretamente 70 famílias da comunidade.

Moradora do Ramal do Incra 1, a 30 quilômetros de Novo Remanso, a agricultora Maria Francelina, 56, falou, emocionada, sobre o sentimento de estar sendo atendida por políticas públicas do Governo do Estado. “Eu me acho uma privilegiada. Eu me acho assim, que agora no momento, como eu estou aqui, eu acho que eu sou uma pessoa que o governo me enxergou. Já tivemos vários e eu nunca vi um governador ajudar em nada na minha (comunidade)”, acrescentou.

As entregas em Novo Remanso contaram com a presença do vice-governador, Tadeu de Souza, dos deputados estaduais Rozenha e Cabo Maciel, vereadores e a vice-prefeita de Itacoatiara, Selane Sabino, além de secretários de Estado.

Foto: Antônio Lima / Secom

Cidadania

A Secretaria de Estado de Assistência Social (Seas), a Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc) e a Secretaria de Estado de Segurança Pública (SSP-AM) ofereceram serviços de cidadania para os moradores da região.

Atendimento para solicitação da Carteira Nacional de Identidade (CIN), emissão de documento de hipossuficiência para segunda via do Registro de Certidão de Nascimento (RCN), orientação sobre o Cadastro de Pessoa Física (CPF), além de orientação para emissão do Passe Legal e carteirinhas de Identificação da Pessoa com Deficiência (CiPcD) e Transtorno do Espectro Autista (Ciptea), foram um dos serviços ofertados.

*Com informações da assessoria

