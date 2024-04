Instituição oferta 150 vagas em cursos gratuitos de primeiros socorros e informática em Manaus

Manaus (AM) — O Centro de Ensino Literatus anuncia a abertura de inscrições para o Literatus + Emprego. A iniciativa tem como objetivo oferecer para a população a oportunidade de se aperfeiçoar para o mercado de trabalho por meio de cursos livres. A instituição vai oferecer 155 vagas gratuitas com inscrição solidária por meio da doação de um quilo de alimento não perecível que deverá ser entregue no primeiro dia de aula.

“Estamos bastante ansiosos com a primeira edição do Literatus + Emprego. A ação reforça a expertise da instituição em capacitação profissional e passa a fazer parte do nosso calendário, sendo voltada para estudantes e profissionais que buscam aprender novas habilidades, independente da área de atuação”, destacou a presidente do Grupo Literatus, Elaine Saldanha.

As inscrições para o Literatus + Emprego acontecem entre os dias 19 e 24 deste mês, por meio do link https://abre.ai/jvXe. Para participar, é necessário que o aluno tenha acima de 17 anos e Ensino Médio completo ou em conclusão. Informações sobre as inscrições podem ser obtidas por meio do e-mail [email protected]. A relação de pré-inscritos por curso na ordem de inscrição poderá ser conferida no dia 29 de abril, nas redes sociais do Grupo Literatus.

Duas capacitações serão oferecidas pela instituição. O curso básico de primeiros socorros domésticos disponibilizará 80 vagas na unidade do Literatus localizada na avenida Autaz Mirim, n.º 5924, São José Operário, Zona Leste de Manaus. O curso tem carga horária de 4h e as turmas iniciarão nos dias 2, 3, 6 e 7 de maio, em horário da manhã (das 8h às 12h) e tarde (das 13h às 17h).

Já o curso de básico de Informática vai acontecer nos laboratórios localizados na unidade do Literatus da avenida Umberto Calderaro Filho, n.º 965, Adrianópolis, zona Centro-Sul de Manaus. Serão ao todo 75 vagas, divididas em três turmas, sendo uma nos dias 2 e 3, outra nos dias 6 e 7, e a última nos dias 8 e 9. A carga horária do curso é de 8h e ele será ministrado das 13h às 17h. Ambos os cursos darão direito ao certificado de conclusão de curso.

Sobre o Grupo Literatus

O Grupo Literatus iniciou a sua atuação em 1991, por meio da Creche e Maternal Bebê e Companhia. Em seguida, nasceu o Centro de Ensino Literatus, com o objetivo de ampliar o atendimento para a Educação Infantil, além de oferecer Ensino Fundamental e Médio. Em 1999, devido à necessidade de contribuir para a formação de profissionais de saúde, a instituição passou a oferecer o curso Técnico em Enfermagem. No ano seguinte, novos cursos técnicos e superiores passaram a fazer parte do portfólio do Literatus.

Em 2014, com a venda da faculdade, a instituição passou a focar na Educação Profissional e descontinuou a oferta do Ensino Básico. E, atualmente, além dos cursos técnicos e especializações, o Literatus também oferece capacitações presenciais e online, Educação para Jovens e Adultos (EJA), programa Melhor Aprendiz e atua como agente integrador, sendo uma ponte entre estagiários e empresas.

*Com informações da assessoria

