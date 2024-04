Boxeador aposta em si, vence e ganha R$ 258 milhões com luta

A vitória de Ryan Garcia sobre Devin Haney rendeu além do esperado. Após o triunfo no torneio de boxe, o lutador foi às redes sociais para revelar que investiu 2 milhões de dólares (aproximadamente R$ 10 milhões) em seu próprio êxito diante do adversário. A aposta inusitada rendeu a ele o montante de 50 milhões de dólares (cerca de R$ 258 milhões).

O valor total é referente aos lucros da aposta esportiva e à premiação da luta. Esta foi avaliada em 12 milhões de dólares (R$ 62 milhões, na cotação atual).

Em publicação feita no Instagram, Ryan Garcia contou qual foi a sua motivação para apostar em si mesmo e o que pretende fazer com o dinheiro recebido.

“Se você apostar, aposte em você mesmo. Além do que ganhamos, estamos comendo bem. Cerca de 50 milhões de dólares (provavelmente mais) em uma noite, não está mal. Deixarei Deus me guiar sobre como usar esse dinheiro”, escreveu o boxeador.

Na noite de sábado (20), em Nova York, o pugilista americano Ryan Garcia (25-1, 20 KOs) saiu vitorioso sobre seu compatriota Devin Haney (31-1, 15 KOs) por decisão majoritária. Registros de casas de apostas apontam que o triunfo foi uma surpresa para o público, que colocava Haney como favorito com odds avaliadas em 8-1.

*Com informações da CNN Brasil

