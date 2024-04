Amazonas FC x Flamengo: Onça-pintada inicia venda de ingressos de forma online; confira valores

Manaus (AM) – O Amazonas FC iniciou, na noite desta terça-feira (23), a venda de ingressos de forma online para a partida contra o Flamengo, pelo jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil, no dia 22 de maio. O endereço para compra das entradas é https://achetickets.com.br/Site/Setores/388. Os valores da inteira vão de R$ 345 a R$ 1.745 (com taxas do site inclusas).

Os ingressos de meia dos setores Superior Norte (Amazonas) e Superior Sul (torcida visitante) custam R$ 175 e são os mais baratos. O maior valor das entradas é destinado aos setores Arena + (Camarote Bossa Nova) e VIP e custa R$ 1.745. Demais setores estão dispostos no anúncia da venda de ingressos feito no Instagram oficial do Amazonas.

Também há a opção do torcedor assinar o plano de Sócio Amazonas, com planos mensais que parte de R$ 49,90 e dão direito a ingresso para todas as partidas da Onça como mandante, incluindo o duelo contra o Rubro-Negro. Interessados podem acessar o site do plano: https://socioamazonas.com.br/.

O primeiro duelo entre as equipes, valendo pelo jogo de ida da terceira fase, acontece já na próxima quarta-feira (1º/5), no Maracanã, no Rio de Janeiro. A volta, por sua vez, será na Arena da Amazônia, no dia 22 de maio, às 20h30 (horário de Manaus).

