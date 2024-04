Radialista estreia Bob Cast especial sobre o ‘Festival Manaus Gastronomia’

O renomado radialista Bob Lester estreou hoje o seu tão aguardado podcast, o “Bob Cast”, com um episódio especial dedicado ao Festival Manaus Gastronomia. Neste primeiro episódio, Bob conversou com profissionais da área alimentar que estarão presentes no festival, proporcionando aos ouvintes uma visão única sobre o mundo da culinária. O episódio pode ser assistido por meio do vídeo abaixo.

O “Bob Cast” trouxe à tona algumas das principais vozes da gastronomia local, como a coordenadora do Curso Superior de Tecnologia em Gastronomia do Ceuni Fametro, professora Márcia Regina. Com formação em Gastronomia pelo Ciesa e especialização em Gestão e Produção de Eventos pela UEA (Universidade do Estado do Amazonas), Marcia é apaixonada pela arte de servir. Além de atuar como professora de serviços de restaurante e bares, ela é proprietária do @tanamesa_pormarcia, uma pequena empresa online de venda de artigos para mesa posta.

O episódio conta com a participação do graduado em Gastronomia e especialista em docência profissional, Roberto Emily, que acumula 20 anos de experiência no setor de Alimentos e Bebidas. Atualmente, ele é professor na Fametro e consultor de serviços gastronômicos.

Quem também marcou presença foi o chef, Michel Brito, que é empreendedor e professor de gastronomia da Fametro. Michel traz sua paixão pela culinária para o “Bob Cast”. Sua visão sobre a gastronomia local promete enriquecer as discussões do festival.

O pod cast contou com a participação dos empreendedores: Marcos Fabrício, proprietário do restaurante Simple Cozinha; Tom Agra, CEO da marca Farofa Proteica; Charley Oliveira proprietário da marca CAFESSAÍ e Caroline Valuche, da marca: Amor na Massa.

Festival Manaus Gastronomia

O evento, com o slogan “Comida Boa e Diversão para Toda a Família”, acontecerá de 24 a 28 de abril, das 16h às 23h. A localização será dividida entre o calçadão da Ponta Negra e a Casa de Praia Zezinho Corrêa. O objetivo é fomentar a economia local, é valorizar a culinária amazonense, envolvendo tanto os atores diretos quanto os indiretos do setor gastronômico.

Na Casa de Praia Zezinho Corrêa, ocorrerão as exposições de artesanato, aulas shows, rodas de conversa e apresentações artísticas com cantores locais.

Já em parte do Calçadão, haverá Praça de Alimentação, área Pet, área Kids, exposição dos produtores e orientações pelas recepcionistas do evento sobre a programação do evento. Totens interativos permitirão a participação da sociedade por meio de enquetes.

O Instituto Norte Brasil Social e Cultura (INBRASC) é o responsável por promover essa experiência gastronômica única em Manaus. O “Bob Cast” continuará acompanhando o festival, trazendo mais histórias e conhecimento compartilhado diretamente dos bastidores do Manaus Gastronomia.

Quem é Bob Lester?

Bob Lester, o carismático radialista com a voz imponente, é uma figura icônica no cenário radiofônico de Manaus. Sua trajetória é marcada por superação, paixão e dedicação à comunicação.

Na adolescência, Bob já se destacava entre os colegas devido à sua voz singular. Apesar do sucesso com as garotas, ele era incrivelmente tímido. No entanto, ao perceber que sua voz era diferente, começou a sonhar com uma carreira no rádio. Determinado, passou a fazer “plantão” nas portas das emissoras, ansioso para conhecer os locutores e aprender com eles.

Seu primeiro trabalho em uma rádio foi esvaziar o cesto de lixo. Mas Bob não desistiu. Aos 16 anos, deixou sua terra natal, Santarém (no Pará), e partiu com uma mochila nas costas rumo a Belém e, posteriormente, a Manaus. Lá, ele encontrou seu lar, constituiu família e venceu os desafios que a vida lhe impôs.

Jornada de superação

A história de Bob Lester é repleta de ralação e perseverança. Ele enfrentou fome, trabalhou em ferro velho e lavou carros. No entanto, essas experiências moldaram sua personalidade e o transformaram em um exemplo de honestidade, paciência e fé.

Bob sempre carregou consigo o orgulho de ser paraense e, ao mesmo tempo, a gratidão pelo Amazonas, que lhe proporcionou a realização de seu sonho diário: ligar o microfone e comunicar com seus ouvintes. Ele compartilha suas conquistas e vibra de felicidade por ter a oportunidade de fazer o que ama.

Carreira

Comunicador carinhoso e brincalhão, Bob conquistou o coração dos ouvintes. Sua interação com o público é marcada pela empatia e pelas palavras de estímulo. Até as crianças ligam para o programa, pedindo músicas e compartilhando suas histórias.

Bob passou por algumas das principais rádios de Manaus, incluindo a Rádio Cidade, Nativa FM, Diário FM, A Crítica FM (FM O DIA) e FM do Povo. Sua voz continua a encantar a cidade, e sua paixão pela comunicação é evidente a cada transmissão.

O “Bob Cast” agora é mais uma etapa dessa jornada, permitindo que Bob Lester compartilhe histórias e conhecimento diretamente dos bastidores do Manaus Gastronomia.

