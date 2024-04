Instituto abre inscrições para prêmio destinado a pequenos empreendedores da região Norte

Manaus (AM) — O Instituto Assaí, organização social do Assaí Atacadista, que tem como um dos seus principais eixos de atuação o fomento ao Empreendedorismo, lança a 7ª edição do Prêmio Academia Assaí. O prêmio visa reconhecer e desenvolver pequenos(as) empreendedores(as) do setor alimentício por meio da capacitação, além de oferecer mais de R$ 1,3 milhão em prêmios. Nesta edição, serão contemplados 2,1 mil talentos em todo o Brasil. Desses, 300 selecionados(as) serão da região Norte. As inscrições estão abertas até 15 de maio, exclusivamente pelo site https://premioacademiaassai.com.br/norte.

O prêmio é voltado exclusivamente para comerciantes, ambulantes e micro e pequenos(as) empreendedores(as) do ramo alimentício, formais ou informais, de qualquer região do Brasil. Tem como objetivo fortalecer e impulsionar esses empreendedores(as) para tornarem os negócios ainda mais estruturados e prósperos. Ao longo das últimas seis edições, mais de 80 mil empreendedores se inscreveram e mais de 5 mil foram premiados, totalizando mais de R$ 3,7 milhões em prêmios distribuídos em todo o País.

“Os pequenos negócios respondem por mais de um quarto da economia brasileira, segundo os dados mais recentes do Sebrae, e apontam para cerca de 9 milhões de micro e pequenos empreendedores(as) em atuação. Isso significa que reconhecer e fortalecer esses pequenos negócios é fundamental para a geração de valor e crescimento do país”, avalia Sandra Vicari, diretora executiva do Instituto Assaí.

“Acreditamos que investir no desenvolvimento desses profissionais não só impulsiona suas empresas, mas também contribui para a construção de uma comunidade mais próspera e justa. Queremos promover oportunidades e caminhos de prosperidade para pessoas e comunidades a partir do crescimento econômico e social desses negócios”, complementa a executiva.

Prêmio Regional e Nacional

Para reforçar o olhar regional do Assaí nas praças em que atua, a iniciativa se divide em duas etapas: o Prêmio Regional, para cada uma das cinco regiões do país: Norte, Nordeste, Sul, Sudeste e Centro-Oeste e o Prêmio Nacional. São oferecidos uma série de benefícios aos participantes, incluindo cursos gratuitos, virtuais e presenciais, prêmios em dinheiro, celulares, vales-compra do Assaí e ainda assessoria individual para o negócio.

Os(As) empreendedores(as) podem se inscrever entre três categorias:

• Vendas por encomenda;

• Ponto de venda fixo;

• Vendedor(a) ambulante.

Cada uma das categorias tem um conteúdo especial dedicado ao perfil dos negócios.

Como funciona?

Premiados(as): São selecionadas 700 pessoas de cada categoria, totalizando 2.100 premiados(as), que receberão R$ 300 na carteira digital da PicPay e quatro dias de capacitação online.

Finalistas: Entre os 2.100 premiados, 210 finalistas são selecionados(as) e recebem adicionalmente R$ 2 mil em dinheiro na carteira digital da PicPay e R$ 500 em vales-compra do Assaí. Esses(as) 210 finalistas enviarão um vídeo com um pitch sobre o seu negócio e concorrerão a vencedor(a) regional.

Vencedores(as) regionais: Serão seis vencedores(as) em cada uma das regiões do país, sendo dois de cada categoria. Além do prêmio em dinheiro, os(as) vencedores(as) receberão um celular, uma assessoria individual para o seu negócio e participarão uma imersão em São Paulo, capital, com todas as despesas pagas, para concorrer ao Prêmio Nacional.

Vencedor Nacional: Na etapa nacional, realizada na cidade de São Paulo (SP), sede do Assaí, os(as) 30 vencedores(as) regionais participarão de uma semana com capacitações, vivências e preparação para realizarem uma apresentação sobre os seus negócios para a banca de avaliação, que irá selecionar o(a) vencedor(a) nacional de cada categoria, que será premiado(a) com o valor de R$ 15 mil em dinheiro na carteira digital da PicPay — que se soma aos valores já recebidos nas etapas anteriores.

Categorias especiais: Além do grande prêmio de vencedor(a) nacional, os(as) participantes desta etapa também concorrerão aos prêmios de: inovação, tecnologia e sustentabilidade. O(A) ganhador(a) de cada um destes prêmios receberá R$ 5 mil na carteira digital da PicPay.

Como participar?

Para participar do Prêmio Academia Assaí 2024, é necessário ter mais de 18 anos, residir no Brasil e ser um(a) empreendedor(a) do setor alimentício. Quem não possui CNPJ ou registro do negócio também pode participar. Os(As) interessados(as) devem realizar, gratuitamente, um curso rápido online na Academia Assaí e responder algumas questões sobre seu negócio para efetivar a inscrição. As inscrições podem ser feitas até o dia 15 de maio pelo site da premiação.

Critérios:

Residir no Brasil;

Ter mais de 18 anos;

Atuar no setor alimentício. Não é necessário ter negócio formalizado;

Podem participar pessoas de todos os estados brasileiros, com exceção apenas de quem já participou das semanas de imersão das edições anteriores.

Como funciona a inscrição:

O primeiro passo é acessar o site da premiação.

Depois, é concluir um dos dois cursos gratuitos disponíveis: Gestão Financeira e Marketing e Vendas

E preencher um formulário sobre o seu negócio para finalizar a inscrição.

Sobre o Instituto Assaí

O Instituto Assaí é a organização social do Assaí Atacadista. Criado em 2022, ele mantém a tradição da Companhia em realizar ações sociais, e tem como propósito promover oportunidades e caminhos de prosperidade para o desenvolvimento de pessoas e de comunidades em todo o país. Isso é realizado por meio de iniciativas em: empreendedorismo, alimentação e esporte. Mais informações: https://institutoassai.org.br/

