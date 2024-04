Inscrições gratuitas abertas para curso técnico de teatro em Manaus

As vagas gratuitas são para ingresso no segundo semestre de 2024 e primeiro semestre de 2025

Manaus (AM) — O Sesc abriu 50 vagas para o curso Técnico em Teatro — Habilitação Profissional Técnica, na Escola Sesc de Artes Dramáticas, no Rio de Janeiro. Os interessados podem se inscrever até às 17h (horário de Manaus) do dia 6 de maio no site www.sesc-am.com.br.

As vagas gratuitas são para ingresso no segundo semestre de 2024 e primeiro semestre de 2025. A bolsa de estudo integral tem validade para 4 semestres consecutivos, cobrindo as despesas relativas à instrução e materiais didáticos. Os alunos têm acesso gratuito ao registro profissional emitido pela Delegacia Regional do Trabalho (DRT), incluindo as renovações anuais.

Constituído por quatro fases, validação da inscrição, avaliação do memorial, teste de habilidade específica e entrevista, o processo seletivo é voltado para candidatos que comprovem no ato da inscrição ter concluído o Ensino Médio e ter, no mínimo, 18 anos completos.

Serão aprovados para ingressar no curso, os primeiros 50 classificados, observando a nota final mínima de 7,0. O resultado será obtido a partir da média das notas das etapas e será publicado no site do Sesc Amazonas até às 18h do dia 10 de julho.

Durante o curso, que tem duração de dois anos, com carga horária de mil horas, os alunos terão como base os processos de encenação colaborativa, a produção dramatúrgica latino-americana, a decolonialidade e a interlocução cultura/educação/territorialidade visando à formação de artistas engajados, capazes de contribuir para o desenvolvimento das artes cênicas no país de forma ética, plural e cidadã. As aulas acontecem no Polo Educacional Sesc, no bairro Jacarepaguá, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, e ocorrem das 18h40 às 22h (horário de Brasília).

*Com informações da assessoria

