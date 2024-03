Biblioteca do Sesc Amazonas terá Clube do Livro

Encontros do grupo serão mensais e terão início no dia 13 de abril, das 15h às 18h

A apreciação da literatura pode ser muito mais divertida quando feita em grupo, pois permite a interação e a conexão entre os amantes dos livros. Pensando nisso, o Sesc Amazonas criou o “Clube do Livro” com encontros mensais na biblioteca da unidade Centro, rua Henrique Martins, n.427.

Os encontros do grupo serão mensais e terão início no dia 13 de abril, das 15h às 18h. Para participar, é necessário realizar a inscrição no formulário disponível no site.

Esta iniciativa visa construir uma comunidade comprometida com a arte de ler e promover um espaço acolhedor e estimulante para leitores se reunirem e compartilharem experiências literárias.

“O Sesc tem um forte compromisso com a cultura e isso se traduz em diversas atividades que realizamos, como o Clube do Livro, que chegou para reunir pessoas com a mesma paixão pelos livros em prol do fomento da literatura”, explica Adriana Nascimento, Diretora Regional do Sesc Amazonas.

Para mediar as reuniões, o Sesc contará com o Clube do Livro Manaus que vai realizar atividades interativas entre os membros da comunidade, como quiz literário, sorteios e trocas de livros, discussão sobre o livro do mês, entre outras.

*Com informações da assessoria

