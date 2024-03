Livro “Brasil, que país é este” terá lançamento especial em Manaus

Manaus (AM) — O livro “Brasil, que país é este?” terá um lançamento especial no dia 26 de março, em Manaus. O evento tem apoio do Sindicato dos Auditores Fiscais de Tributos Estaduais do Estado do Amazonas (Sindifisco-AM) e ocorrerá no Auditório Naíde Lins, na Unidade 2 da faculdade Fametro, às 19h.

Escrita pelo jurista e professor Ives Gandra da Silva Martins e pelo engenheiro, empresário e ex-vice-governador do Amazonas, Samuel Hanan, a obra busca refletir sobre como o Brasil desperdiça potencialidades, fruto de conversas e pesquisas dos autores sobre problemas que têm afetado o país, principalmente a partir do final do século passado.

“Por acreditarmos que o país tem tudo para crescer, desde que os responsáveis pela nação pensem mais nela do que nos seus próprios interesses, é que trazemos este pequeno estudo para reflexão”, disse Ives.

Para o presidente do Sindifisco-AM, Ricardo Castro, o lançamento do livro é uma oportunidade de debate sobre os rumos do Brasil e reflexão a partir dos conhecimentos trazidos pelos autores.

“É uma obra que nos convida à reflexão sobre os desafios e potencialidades do Brasil, e o Sindifisco-AM vê como uma obrigação promover debates e iniciativas que contribuam para o desenvolvimento e o crescimento do nosso país. Será uma oportunidade de contribuir para o debate sobre os rumos da nossa nação, bem como aproveitar a fonte de conhecimentos com a qual os autores nos presenteiam a partir desta obra”, concluiu.

*Com informações da assessoria

