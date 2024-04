Atletas de powerlifting celebram competitivadade a nível internacional no Arnold South America

Dupla conta com apoio do Governo do Amazonas, por meio do Bolsa Esporte Estadual

Manaus (AM) – Washington Silva e José Carlos Melo, atletas de powerlifting, participaram do Arnold South America 2024, maior evento de esporte de forças da América Latina, realizado neste mês de abril, em São Paulo. Os amazonenses fizeram parte da Seleção Amazonense de Powerlifting na competição e se destacaram com conquistas e pódios.

A dupla conta com apoio do Governo do Amazonas, por meio do Bolsa Esporte Estadual. No Arnold South America 2024, Washington Silva conquistou o 1º lugar nas categorias Master I e Open no exercício de repetição, foi campeão da Master I Livre, 2° lugar na Open Livre e 3° lugar no MAS-Wrestling. José Carlos Melo, conhecido como “Carlão” no meio do powerlifting, disputou na categoria Master II, com faixa etária entre 45 e 49 anos, e conquistou o 2º lugar em Powerbíceps.

Washington é um dos nomes mais respeitados do powerlifting no Brasil. O amazonense conta com um currículo recheado de conquistas, sendo 14 vezes campeão mundial e três vezes campeão brasileiro. O atleta também participou de três Copas do Mundo de Powerlifting, 21 Campeonatos Sul-Americanos, cinco Pan-Americanos e foi eleito 3 vezes o homem mais forte do mundo.

“Foi uma honra participar do evento. Fui convidado por várias vezes e é a quinta vez que participo do Arnold South America. Mas é um motivo de muito orgulho estar lá novamente, ser convidado e competir com vários atletas, de outros países, e para mim foi muito importante representar meu estado”, afirma Washington Silva, que recebeu uma placa dos organizadores do evento, em homenagem aos mais de 20 anos de serviços prestados ao powerlifting.

Carlão, que possui 10 anos de carreira e foi quatro vezes campeão mundial em sua categoria, ressaltou a importância do Bolsa Esporte Estadual em sua preparação.

“O Bolsa Esporte Estadual nos auxiliou em várias coisas. Por exemplo, na academia, os custos são altos e fazemos preparação em outras academias, então a ajuda do Governo do Amazonas, por meio do Bolsa, foi fundamental para atletas como eu, principalmente, nas questões de estadia e passagem”, exalta José Carlos Melo, atleta de Powerlifting.

*Com informações da assessoria

Leia mais

Atleta amazonense destaque no powerlifiting sonha alcançar competições mundiais

Amazonense de 14 anos tem histórico de conquistas e sonha com Jogos Olímpicos

Amazonas FC x Flamengo: Onça-pintada inicia venda de ingressos de forma online; confira valores