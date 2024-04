Restaurante lança serviço de pizzas artesanais pelo Ifood em Manaus

Manaus (AM) — O restaurante Marimari iniciou, esta semana, um novo serviço. Agora, as pizzas artesanais e de fermentação natural desenvolvidas pela chef Juliana Faingluz estão disponíveis no aplicativo de entrega Ifood, às segundas-feiras, das 16h às 21h, e, de terça-feira a domingo, das 16h às 22h.

As pizzas também estão disponíveis no restaurante Marimari, localizado ao lado do Pátio Gourmet do conjunto Morada do Sol. No supermercado, o público encontra, ainda, a versão para assar para levar para casa.

No ifood são disponibilizados mais de seis sabores. Entre eles, o de beringela com bacon, abobrinha com pesto, cogumelo com tomate assado, caprese, além das tradicionais calabresa e portuguesa.

A chef Juliana Faingluz ressalta que as pizzas do Marimari têm como diferencial a massa de fermentação natural e longa, que confere um sabor todo especial à massa, deixando-a mais leve, macia e crocante.

O processo de preparação da massa da pizza do Marimari leva em média 48 horas para ser concluído. Esse é o tempo médio para que os agentes de fermentação possam agir sobre o produto. O molho da pizza também é preparado de forma artesanal, com tomate fresco, proporcionando uma experiência de sabor bastante peculiar.

*Com informações da assessoria

