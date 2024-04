Manaus (AM) – Um policial militar (PM) de folga se envolveu em uma confusão e acabou atirando contra duas pessoas em um bar, localizado no conjunto Morada do Sol, Zona Centro-Sul de Manaus, durante a madrugada de domingo (21).

De acordo com as imagens de câmera de segurança do local, é possível ver que um homem esbarra na companheira do PM. Ao tentar tirar satisfação, o policial e o homem iniciam uma briga física. Durante a troca de socos, o PM atira e o disparo acaba atingindo uma funcionária do local. Em seguida, o segundo tiro atinge, de raspão, o homem envolvido na confusão inicial.

Após a briga, o PM deixa o bar. Atingida nas pernas, a funcionária, assim como o homem baleado, foi encaminhada ao Hospital 28 de Agosto. A mulher passou por cirurgia e o projétil foi retirado.

A Polícia Militar informou, em nota, que o agente envolvido na confusão estava de folga e que foi instaurado um processo administrativo para apurar o caso e a conduta do policial.

De folga, PM atira e fere duas pessoas em bar de Manaus. pic.twitter.com/PbIXvnyQj9 — Portal Em Tempo (@emtempofb) April 24, 2024

