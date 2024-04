Amazonas FC empata com o CRB-AL e conquista primeiro ponto, fora de casa, na Série B

Próximo desafio da Onça-pintada é o Flamengo, no Maracanã, pelo jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil

Maceió (AL) – O Amazonas FC empatou em 0 a 0 com o CRB-AL, na tarde deste sábado (27), e alcançou o seu primeiro ponto na Série B do Campeonato Brasileiro. O time aurinegro ainda ficou com um a menos na segunda etapa, quando o zagueiro Fabiano foi expulso, mas sustentou a pressão em jogo válido pela segunda rodada da competição.

O próximo desafio da Onça-pintada é o Flamengo, no Maracanã, pelo jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil. A bola rola às 20h30 (horário de Manaus), na quarta-feira (1º), no Rio de Janeiro (RJ). O CRB-AL, por sua vez, encara o Ceará, pela mesma fase da Copa do Brasil, no estádio Rei Pelé, em Maceió (AL), na quinta-feira (2).

O jogo

Com algumas mudanças em relação à estreia, o time comandado pelo técnico Adilson Batista sofreu pouco diante dos alagoanos, com um primeiro tempo de poucas oportunidades para ambos os lados. Já na segunda etapa, a Onça-pintada se lançou ao ataque e quase marcou com William Barbio, que chutou em cima do goleiro adversário.

Após a expulsão de Fabiano, que foi mais cedo para o vestiário após receber o segundo cartão amarelo, no início do segundo tempo, a equipe seguiu ameaçando os donos da casa, com os atacantes Matheus Serafim e Jô. O placar, entretanto, seguiu zerado.

