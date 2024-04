Amazonas FC visita CRB-AL no primeiro duelo fora de casa no Campeonato Brasileiro

Maceió (AL) – No primeiro compromisso fora de casa na Série B do Campeonato Brasileiro, o Amazonas FC visita o CRB-AL, neste sábado (27), às 16h (horário de Manaus). A partida acontece no estádio Rei Pelé, em Maceió (AL), e vale pela segunda rodada da competição nacional. O jogo inédito entre Onça-pintada e Galo terá transmissão ao vivo e gratuita do Canal Goat, no Youtube.

Na temporada de estreia na Série B, o Amazonas FC vai em busca da primeira vitória na competição após ser derrotado em casa pelo Sport (PE), por 3 a 2, na primeira rodada. O CRB-AL também vem de resultado negativo, por 2 a 1, de virada, para o Novorizontino-SP, fora de casa.

Para este duelo, o técnico Adilson Batista não poderá contar com os volantes PH, Guilherme Mantuan e Wendell, o meia Rafael Tavares e os atacantes Gustavo Ermel e Luquinhas, ambos entregues ao departamento médico do clube.

O confronto diante do Galo, em Alagoas, é o início de uma sequência de três partidas seguidas fora de casa da equipe amazonense. Após o compromisso no Nordeste, a Onça-Pintada encara o Flamengo (RJ), no Maracanã, pela terceira fase da Copa do Brasil. Em seguida, enfrenta a Ponte Preta (SP), em Campinas, pela Série B.

