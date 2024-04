Instituto 3B bate o Remo na Arena da Amazônia e se mantém na liderança do Grupo B na Série A2

Manaus (AM) – O Instituto 3B venceu o Remo por 3 a 0, na Arena da Amazônia, e se manteve na liderança do grupo B do Campeonato Brasileiro Série A2, com nove pontos em três jogos. A partida valeu pela terceira rodada da competição, neste sábado (27). Roqueline Santos, Gabi e Rafa Barros marcaram os gols da vitória.

Na quarta rodada, o 3B joga em casa novamente contra a UDA-AL, no sábado (4), com horário e local a serem definidos. Para o técnico do 3B, João Carlos Cavalo, o jogo foi primordial para mostrar a qualidade do time em campo.

“Nós enfrentamos hoje uma equipe qualificada e esse tipo de jogo é essencial para mostrar nossa postura e condição. Acredito que o jogo se tornou mais interessante quando conseguimos compreender o funcionamento e encaixe de marcação em campo e fomos felizes”, destacou João Carlos Cavalo, técnico do 3B.

O jogo

Impondo superioridade e habilidade em campo, as Feras da Amazônia mostraram todo o potencial do elenco, nos dois tempos de jogo. O primeiro gol da partida foi marcado ainda no primeiro tempo, pela Roqueline Santos. Já na segunda etapa da disputa, Gabi Batista, de falta, e Rafa Barros fizeram a rede balançar.

“Três pontos em casa são sempre importantes. Esse é o meu segundo gol de falta e fico feliz. É muito bom continuar líder no geral, e isso só mostra que o 3B veio forte para esse campeonato”, disse a jogadora Gabi Batista.

