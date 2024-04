‘Bacurau’ é preso por matar desafetos no interior do AM

Coari (AM) – Erik Severiano dos Reis de 24 anos, conhecido como “Bacurau”, foi preso nesta terça-feira (30), por dois homicídios qualificados cometidos no município de Coari, interior do Amazonas.

Segundo o delegado Wenceslan de Queiroz, titular do 12º DIP, os crimes ocorreram em 5 de outubro de 2022, e as vítimas eram desafetos do grupo criminoso da qual “Bacurau” é apontado como pistoleiro. O indivíduo está diretamente envolvido na ação criminosa.

“A operação de hoje resultou no cumprimento de dois mandados de prisão preventiva, decretados pela 2ª Vara da Comarca de Coari. Após recebimento de denúncias informando a localização do indivíduo, conseguimos efetuar a prisão dele no bairro Colônia Terra Nova, zona norte da capital”, relatou o delegado.

Conforme a autoridade policial, com a prisão efetuada é dado um passo crucial em relação ao combate ao crime organizado, o que reafirma o compromisso da Polícia Civil com segurança e Justiça.

“Continuamos contando com o apoio da sociedade sobre quaisquer tipos de crimes, a denúncia é sempre importante por meio do número (92) 98513-3618, disque denúncia do 12° DIP, ou 181 da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM)”, finalizou.

Erik Severiano dos Reis responderá por homicídio qualificado e ficará à disposição do Poder Judiciário.

*Com informações da assessoria

Lea mais

‘Chunk’ é preso por tráfico de drogas no interior do AM

Tio suspeito de estuprar sobrinha de 8 anos é preso no interior do AM

Trio de presos cava buraco e foge de delegacia em Novo Aripuanã, interior do AM