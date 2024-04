‘Chunk’ é preso por tráfico de drogas no interior do AM

Manaus (AM) – Genilson Soares Monteiro, de 30 anos, conhecido como “Chunk”, foi preso em flagrante, nesta segunda-feira (29), por envolvimento com tráfico de drogas em Barcelos, no interior do Amazonas.

Conforme o delegado Rodrigo Monfroni Rocha, da 75ª DIP de Barcelos, as diligências iniciaram há cerca de dois meses, após denúncias anônimas informando que o indivíduo comercializava entorpecentes naquela localidade. Ao decorrer das investigações, foi possível constatar que o homem é conhecido por ser um dos maiores fornecedores de drogas da cidade.

“Um Inquérito Policial (IP) foi instaurado e a partir de um constante trabalho de monitoramento, foi possível chegar ao paradeiro de Genilson Soares. Nos deslocamos ao endereço, na ocasião da abordagem, encontramos aproximadamente três quilos de drogas, mais de R$ 2 mil em espécie proveniente do tráfico de drogas, munições, uma motocicleta, balança de precisão, câmeras de segurança”, disse.

Conforme a autoridade policial, a prisão do autor ocorreu na rua Cunjubim, bairro Da Paz, naquele município, e a finalidade era cumprir mandado de busca e apreensão em nome dele.

O homem responderá por tráfico de drogas, posse de munição de arma de fogo de uso permitido e posse de munição de arma de fogo de uso restrito e ficará à disposição da Justiça.

*Com informações da assessoria

