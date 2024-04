Tabatinga (AM) – Um homem de 23 anos foi preso no sábado (27), por estupro de vulnerável em continuidade delitiva praticado contra sua sobrinha, uma criança de 8 anos. A prisão ocorreu na residência do autor, em Tabatinga, no interior do Amazonas.

De acordo com a delegada Maria Beatriz Andrade, da DEP de Tabatinga, a denúncia foi realizada pelos familiares da vítima. No decorrer da investigação, foi possível identificar que o tio da criança seria o autor do crime.

“O fato ocorreu quando a vítima foi à casa do avô paterno e, ao retornar para sua casa, queixou-se de fortes dores abdominais. A mãe dela a levou em unidade hospital e foi constatado lesões no útero da criança, indicando a prática de abuso sexual”, disse.

Segundo a delegada, em escuta especial, a criança disse que, no momento em que era abusada sexualmente pelo tio, fechava os olhos por medo do que estava ocorrendo com ela, por esse motivo, teve dificuldade para reconhecer quem cometia os abusos contra ela.

O homem responderá por estupro de vulnerável, e ficará à disposição do Poder Judiciário.

*Com informações da assessoria

Leia mais

Homem que estuprou irmãs adolescentes no AM era amigo da família

Homem que estuprou enteada de 12 anos é procurado no AM

Dois homens são presos por estupro de crianças de 3 e 10 anos no interior do AM