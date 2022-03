Imagens fortes: família é morta e tem casa queimada em vingança no AM

Manacapuru (AM)- Uma mãe e dois filhos foram mortos na tarde desta terça-feira (29) na comunidade Vila do Jacaré, do município de Manacapuru, no Amazonas.

De acordo com informações de populares, a família foi morta por vizinhos. Eles invadiram a casa e mataram a todos. Logo depois, atearam fogo na residência.

A informação é de que os vizinhos fizeram justiça com as próprias mãos, por conta de supostos crimes cometidos pela família. Moravam na casa a mãe e três homens chamados por “Louro”, “Dió” e “Putaria, que fugiu do atentado.

De acordo com a Polícia Civil de Manacapuru, as diligências iniciais de investigação dão conta para uma possível vingança como a motivação do crime. Já que a vítima que foi sequestrada, teria no dia 23 de fevereiro, tentando matar a facadas, um homem identificado como Josué Silva dos Santos, vulgo China, que jurou vingança.

Uma equipe da Delegacia de Manacapuru está a caminho do local do crime para para aprofundar o trabalho de investigação, que está sendo comandado pelo Delegado Rodrigo Torres.

