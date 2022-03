Vídeo: com filho morto, mãe dá recado para quem está no crime: “Ele foi avisado”

Ela aponta para o filho, morto no chão e confirma que a morte tem ligações com o mundo do crime; veja o vídeo

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o momento em que a mãe de um jovem, que não teve a idade e identidade revelada, conta sobre o fim que ele levou após escolher o mundo do crime. O local do crime também não foi informado.

“Ele foi avisado. A gente que é mãe não coloca filho no mundo para ver isso aqui. Hoje dói muito. Criei com muito sacrifício, mas eu falo para você jovem. Não entre na vida do crime. O resultado é isso aqui. Deus tem coisas maiores. Isso aqui não é vida. Isso aqui não é tirar onda, tirar onda é trabalhar e no final do mês ter seu dinheiro”, disse a mulher.

Ela aponta para o filho, morto no chão e confirma que a morte tem ligações com o mundo do crime. Ela segue informando que o filho foi ensinado no caminho correto, mas que as escolhas fizeram com que ele fosse executado.

Ao redor, algumas pessoas ouvem o discurso da mulher e lamentam o momento. Entre eles, muitos jovens que olham para o cadáver que posteriormente foi coberto por um pano vermelho.

“Eu avisei no sábado. Quem não escuta pai e mãe acaba nisso aí”, continuou a mulher.

Veja o vídeo emocionante com o recado da mãe:

