Nossas relações interpessoais são pautadas por um perfil pessoal que possuímos de nos comunicar e vão estabelecendo nossos laços profissionais, familiares e afetivos e interferem no sucesso ou fracasso de nossas vivências e experiências no decorrer de toda a nossa existência. E nesse contexto muitos cuidados são necessários para que possamos estabelecer relações integradoras, agregadoras e estimulantes.

O hábito de reclamar é um destes cuidados determinantes para o desenvolvimento destas relações. Mas, no que consiste a reclamação? Se buscarmos o significado da palavra reclamação no dicionário, encontraremos a ideia de ação ou efeito de contradizer, impugnar, opor-se por meio de palavras; protesto.

Veja, há que se deixar claro que muitos são os eventos e fatos que merecem protesto e indignação, nosso alerta aqui não está no sentido de desconsiderar necessidade, mas na direção de evitar o ato de reclamar como um hábito de vida.

Ou seja, no cuidado para que a reclamação não se torne uma característica de nossa personalidade, um aspecto da nossa identidade. As consequências vivenciadas por aqueles que transformam o ato de reclamar em um hábito são prejudiciais para si e para aqueles com os quais convivem:

Pessoas reclamonas costumam apresentar um olhar pessimista sobre a vida:

A vida moderna já é pautada por suficientes situações de stresse e frustrações. Muitos de nós já possui problemas suficientes para nos preoucupar e queixar-se. Por isto mesmo, adotar uma atitude de reclamação diante da vida só agrava nossa percepção negativa sobre ela, dando uma projeção e enfatizado tudo que gostaríamos que não acontecesse.

Pessoas reclamonas perdem oportunidades de formar novos vínculos afetivos: ao conhecermos novas pessoas nos nossos diversos contextos de relações, temos a tendência a preconceitos e intolerâncias.Costumamos ficar em estado de alerta, munidos de pré-julgamentos até que este outro demonstre possuir qualidades que apreciamos. Logo, se este novo indivíduo se apresenta como alguém cujo comportamento é pautado pela reclamação, nossa inclinação é o distanciamento.

Pessoas reclamonas entram em estado de estagnação: em vez de pensar em modos de melhorar a situação e, por conseguinte, as emoções desagradáveis atreladas a ela, o reclamão costuma entrar em estado de inércia. Com uma mentalidade negativa sobre tudo e todos, acabam por acreditar que nada pode ser feito para resolver problemas ou melhorar circunstâncias, pois são adeptos de crenças como “isto sempre foi assim”, ou “nada do que eu faça vai mudar a situação”.

Pessoas reclamonas afastam amigos e familiares: além de apresentarem dificuldades em formar novos vínculos, pessoas reclamonas costumam fragilizar as relações e laços já construídos porque interferem em nosso entusiasmo em virtude de excesso de pessimismo e negatividade.

Por Joziane Mendes

Coordenadora e Docente Universitária. Administradora. Especialista em Gestão de Pessoas com expertise em Comunicação, conflitos, oratória e carreira.

