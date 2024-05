Marcelo Ramos afirma que Lula trará novidades para Manaus

Manaus (AM) – O pré-candidato a prefeito de Manaus, Marcelo Ramos (PT), afirma que a vinda do presidente Luís Inácio Lula da Silva (PT) a Manaus será para trazer novidades à população manauara. Marcelo destaca que, diferente dos adversários, a agenda do presidente resultará em um grande anúncio que beneficiará a capital amazonense.

“Lula é um presidente da República diferente. Ele cuida das pessoas. O presidente Lula não quer vir aqui para fazer motociata ou armar um circo ali na Arena Amadeu Teixeira. Quando ele vier será para trazer boas novas para a cidade de Manaus. E ele trará boas novidades para população da capital”, defende o político.

O pré-candidato do PT reforça, ainda, os investimentos recentes feitos pelo Governo Federal no estado, como a construção de centenas de casas populares e o programa Pé-de-Meia, que garante a mais de 100 mil alunos matriculados no ensino médio com uma poupança no estado.

“Todas as grandes últimas obras que têm em Manaus são do Governo Lula e Dilma. A Ponte Rio Negro, a Arena da Amazônia, a revitalização do Adolpho Lisboa e da Avenida Eduardo Ribeiro, o Gasoduto em Coari, apartamentos do Minha Casa Minha Vida. É preciso refletir sobre quem realmente ajuda Manaus”, diz.

Marcelo é o pré-candidato de Lula à prefeitura de Manaus. O ex-deputado federal foi convidado pelo presidente da República a se filiar ao Partido dos Trabalhadores e disputar o cargo de prefeito nas Eleições Municipais de 2024. O pré-candidato reforça o compromisso em defender o legado de Lula na capital amazonense.

A data em que Lula vem a Manaus será divulgada em breve.

*Com informações da assessoria

