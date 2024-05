‘Asfalta Manaus’ chega ao bairro Cidade de Deus, anuncia prefeito

O prefeito de Manaus, David Almeida, e o titular da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf), Renato Junior, assinaram, nesta quarta-feira (8), a ordem de serviço para intensificação das ações do programa “Asfalta Manaus” no bairro Cidade de Deus, zona Norte da capital. Os serviços também atendem a comunidade Fazendinha.

Nessa fase do programa, os serviços se estendem em três zonas. Na última segunda-feira, 6/5, o prefeito divulgou a ampliação dos trabalhos no Cidade Nova e, agora, reforça as frentes de obras em outros bairros da capital.

“Aqui no bairro Cidade de Deus e comunidade Fazendinha, nós queremos fazer ao menos 100 ruas para poder recuperar a infraestrutura do bairro que está bem prejudicada. Nós temos ciência da situação da infraestrutura na zona Norte e é por isso que estamos aqui com o ‘Asfalta Manaus’ para melhorar as condições”, declarou David Almeida.

O secretário Renato Júnior informou que a zona Norte já foi beneficiada com o recapeamento de 750 ruas na primeira fase do “Asfalta Manaus”, e que nessa nova etapa, além do recapeamento, outras 500 ruas serão recuperadas só no bairro Cidade de Deus e na comunidade Fazendinha.

“Aqui no Cidade de Deus já foram recapeadas 106 ruas. Com essa nova determinação do prefeito faremos o recapeamento de mais 100 ruas e a recuperação de mais de 500. Ou seja, o bairro Cidade de Deus está recebendo uma atenção especial, uma vez que sabemos das reivindicações e solicitações da população”, informou.

O programa “Asfalta Manaus” teve a primeira ordem de serviço assinada em 28 de abril de 2022 e, desde então, alcançou mais de 2,7 mil ruas com o pavimento novo. Na zona Norte, 751 ruas foram asfaltadas; na zona Leste, 407; na zona Sul, 325; na zona Oeste, 471 vias contempladas; na zona Centro-Oeste, 438; na zona Centro-Sul, 402 ruas asfaltadas.

Expectativas

Nascido no Cidade de Deus, Harley Cristison, afirma que há 10 anos as ruas do bairro não são asfaltadas, uma situação precária, que dificulta a vida de todos os moradores. “Vai fazer um bom tempo, há mais ou menos 10 anos que não recebemos asfalto. Agora vai melhorar muito. Obrigado prefeito, por essa ação aqui na comunidade”.

A dona de casa Naide Lima conta que o novo asfalto vai permitir que ela saia mais com sua filha, que é cadeirante. “O asfalto vai melhorar tudo, vai ser maravilhoso. A gente vai passear bastante. Eu estou muito feliz com essa ação do prefeito aqui no bairro. A Fazendinha vai ficar maravilhosa para todos”.

Jorge Teixeira

Após a assinatura da ordem de serviço, o prefeito David Almeida vistoriou os serviços que já estão sendo realizados na rua das Preciosas, no bairro Jorge Teixeira, segunda etapa, onde constatou o avanço do asfaltamento.

