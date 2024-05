Plantio de mudas dará vida ao Bosque de Sumaúmas em condomínio de Manaus

Manaus (AM) — Pensando na preservação ambiental e na qualidade de vida de seus futuros moradores, o loteamento de alto padrão Quintas de São José do Rio Negro embarca no pioneirismo de plantar o próprio Bosque de Sumaúmas dentro do empreendimento. A ação contará com a parceria da VC Engenharia e da bióloga Ana Cristina, e vai ocorrer no dia 18 de maio, às 16h, no condomínio localizado na avenida do Cetur, 3020, Tarumã.

Serão plantadas mais de 60 mudas de Sumaúma, sendo considerada referência da floresta amazônica e sagrada por diversas culturas tradicionais da América do Sul. A planta pode atingir até 70 m de altura e 3 m de diâmetro de caule. Além de seus benefícios medicinais, a Sumaúma também é uma PANC (Planta Alimentícia não Convencional) e suas folhas jovens são consumidas cruas em saladas ou cozidas em outros preparados.

Clientes, colaboradores e parceiros do Quintas estão sendo convidados a participar da ação. “Cada muda receberá uma placa identificando quem plantou. A ideia é que quando essas árvores crescerem as famílias mostrem para as suas futuras gerações a importância de cuidar do meio ambiente”, destaca Renata Pi, diretora de Marketing da BTP Urbanismo, incorporadora responsável pelo Quintas.

Na ocasião, o condomínio anunciará que deu início ao processo de certificação de zero emissão de carbono em suas construções, por meio da CECarbon, uma calculadora de consumo energético e emissões de carbono, reconhecida mundialmente.

A visão voltada para a sustentabilidade é uma das características marcantes do Quintas de São José do Rio Negro. O empreendimento é o primeiro da cidade de Manaus a contar com projeto de fiação elétrica subterrânea, deixando, desta forma, que a estética e a beleza das alamedas e da natureza seja ainda mais ressaltada.

Responsável pelo projeto ambiental do empreendimento, a bióloga Ana Cristina afirma que o cuidado com a flora e a fauna faz parte de toda a infraestrutura do Quintas de SJRN. Mais de 50% da área verde do condomínio foi preservada.

“A gente trabalhou para ter o mínimo de impacto possível para a implantação do projeto de forma que os lotes estão conservados o máximo possível”, informou a bióloga.

Para integrar os futuros moradores com os objetivos do projeto, a bióloga está elaborando uma espécie de cartilha com informações importantes sobre o patrimônio de flora, fauna e outros elementos naturais que se encontram no local para despertar sensibilidade para as questões ambientais.

“E como podemos atrair as pessoas para a proposta de conservar esse patrimônio? Com informação”, afirma. “Até porque elas vão entrar em um mundo diferenciado e o resultado é que elas vão se sentir bem e ter outra ideia do que é viver em harmonia com a natureza”.

Quintas

O Quintas é um empreendimento singular que se destaca em Manaus, oferecendo uma gama de opções tanto para moradia principal quanto para construção de imóveis de alto padrão destinados ao lazer. Além disso, é uma excelente oportunidade de investimento, com uma expectativa de retorno de mais de 100% em até 2 ou 3 anos.

Com uma área total de 700 mil metros quadrados, o condomínio oferecerá uma variedade de comodidades para seus residentes. Desde quadras esportivas até uma capela, três clubes, parque aquático, academia, brinquedoteca, trilha verde e mirante, o Quintas proporcionará uma experiência de vida exclusiva. E as vantagens não param por aí. Futuramente, os moradores terão acesso a uma hípica para até 100 cavalos, uma marina para até 200 lanchas ou jet-skis, um heliponto para três helicópteros, além de campo de golfe e quadra de tênis.

Com apenas 180 lotes, dos quais 65% já foram vendidos, em tamanhos a partir de 1.500 metros quadrados, os adquirentes desfrutarão de uma área verde preservada, garantindo uma verdadeira floresta particular em seu entorno, próximo à área urbana.

