Tarumã surge como uma das áreas de maior ascensão imobiliária em Manaus

Manaus (AM) — Localizado na Zona Oeste de Manaus, o Tarumã tem se tornado uma das regiões mais procuradas por quem pensa em morar em uma localização privilegiada, próximo a belezas naturais e com opções de lazer e qualidade de vida. Não é à toa que o Tarumã tem sido um dos bairros com maior crescimento no mercado imobiliário da área, representando, junto com outros cinco bairros, mais de 75% de unidades vendidas somente em 2023, segundo dados da Associação das Empresas do Mercado Imobiliário do Amazonas (Ademi-AM).

Esse desempenho deve se repetir em 2024. Na avaliação de Henrique Medina, presidente da Ademi-AM, o crescimento contínuo e a resiliência do mercado imobiliário do Amazonas refletem a confiança dos consumidores e investidores no setor, apesar dos desafios econômicos e sociais. “Este desempenho positivo em 2023 sinaliza um cenário promissor para o futuro do mercado imobiliário estadual”, comentou.

Para Frank Souza, presidente do Sindicato da Indústria da Construção Civil do Amazonas (Sinduscon-AM), esse crescimento também se deu devido a obras que proporcionaram melhoria de acesso a várias regiões. “É o caso do Rapidão, que foi feito ligando vários bairros e trazendo uma melhoria no escoamento de trânsito na região Tarumã”, afirma.

Ele destaca que a implantação dessas vias expressas contribuiu ainda mais para o desenvolvimento da infraestrutura da região, resultando na chegada de redes de supermercados, escolas, hospitais e Unidades Básicas de Saúde (UBS). Nas proximidades do Tarumã, também destaca-se o shopping, o aeroporto de Manaus e uma série de outras operações comerciais que garante acesso rápido a serviços. “Além disso, ainda há a melhoria do valor econômico de terrenos, que geralmente possuem maiores áreas”, apontou.

Souza declara que esse combo formado pelo preço do imóvel, a facilidade de acesso e a infraestrutura acaba sendo um fator decisivo para quem busca morar em uma região que ofereça melhor qualidade de vida junto à natureza.

De olho nesse público, o loteamento de alto padrão Quintas de São José do Rio Negro acaba saindo na frente. Localizado no bairro Tarumã, o empreendimento adota o conceito sustentável e oferece uma variedade de comodidades, que vão desde quadras esportivas até capela, três clubes, parque aquático, academia, brinquedoteca, trilha verde e mirante.

As vantagens não param por aí. Futuramente, os moradores terão acesso a uma hípica para até 100 cavalos, uma marina para até 200 lanchas ou jet-skis, um heliporto para três helicópteros, além de campo de golfe e quadra de tênis.

Segundo a diretora de marketing da incorporadora responsável pelo Quintas, a BTP Urbanismo, Renata Pi, o empreendimento foi pensado em atender a quem busca por conexão com a natureza, uma reconhecida aliada para a saúde e o bem-estar das pessoas, “desde o projeto ambiental, até o conceito das áreas comuns”, conforme enfatizou.

O Quintas de São José do Rio Negro caminha para ser o maior condomínio do país em cidades com até 2 milhões de habitantes. Com apenas 180 lotes, em tamanhos a partir de 1.500 metros quadrados, os proprietários desfrutarão de uma área verde preservada, garantindo uma verdadeira floresta particular em seu entorno, próximo à área urbana. O empreendimento também conta com energia subterrânea e vias com piso intertravado, representando uma inovação na construção civil do estado.

As obras de infraestrutura da 1⁠ª etapa do empreendimento estão sendo finalizadas e a próxima meta é a liberação do Habite-se parcial desta 1⁠ª etapa até o final de junho de 2024. O restante das obras de edificações e infraestrutura da 2⁠ª etapa será concluído no final do 2⁠º semestre.

