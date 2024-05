Empresárias usam ferramentas tecnológicas para conciliar vida profissional e a família, em Manaus

Manaus (AM) — Todo mundo sabe que a tecnologia avança fronteiras diariamente. Além das vantagens decorrentes das oportunidades apresentadas por grandes avanços, não é de hoje que é discutido o impacto no processo de interatividade humana. E se tratando das mulheres, em especial as mães empresárias, a tecnologia pode ser sim uma grande aliada e permitir com que as mamães possam conciliar as atividades profissionais e tornar a vida mais prática e fácil, e, possam ainda, se dedicar mais aos filhos, sem comprometer sua logística de trabalho.

Administradora de empresas, a empresária, diretora financeira e administrativa do grupo Pará Cabos, Vanessa Amorim diz que em tempos de debates e cenários futuros, onde a tecnologia se transformou em uma necessidade — e não uma simples escolha —, mães, mais do que nunca, se caracterizam por serem tecnológicas. “Como mães utilizamos essas ferramentas para nos assegurar dos nossos bens maiores que são nossos filhos. Um exemplo é que conseguimos saber por onde estão e o que estão fazendo na palma da nossa mão e com as câmeras em nossas casas”, analisa Vanessa.

Vanessa Amorim aponta que as ferramentas tecnológicas são aliadas das mães para proteção dos filhos Foto: Divulgação

Segundo ela, o celular é também uma ferramenta fundamental tanto para o trabalho, quanto para monitorar os filhos e pelo fato de já atuar na área de tecnologia, as ferramentas só vieram facilitar sua rotina, pois o ambiente é extremamente familiar.

“Tenho a tecnologia como uma aliada para realizar todos os meus compromissos sabendo onde e como estão as crianças. Isso é apenas uma das vantagens e minha dica é que tenha a tecnologia como sua maior aliada tanto para monitoração por câmeras ou a utilização de aplicativos conectados com o sistema da casa, o que também vai facilitar a dinâmica de quem é mãe e empresária”, afirma.

Primeira mulher a trabalhar com energia solar no Norte do Brasil, a empresária, Helane Souza, fundadora da Future Solar e presidente da Associação Amazonense de Energia Solar Fotovoltaica (Amesolar) é mais uma dessas mulheres que usam a tecnologia ao seu favor para manter em ordem as rotinas como empresárias e mães.

“Eu uso tecnologia a todo momento no trabalho, pois a minha empresa é toda digitalizada, nas minhas atividades eu procuro manter meus arquivos nas nuvens de modo que onde eu tenha acesso à rede de internet posso acessar meus documentos”, conta.

Helane Souza, fundadora da Future Solar, usa a tecnologia ao seu favor para manter em ordem a rotina de mãe e empresária Foto: Reprodução/Arquivo Pessoal

A inteligência artificial, que em alguns casos é amplamente questionada sobre suas reais utilidades para Helane é item de primeira necessidade. “No carro uso a inteligência artificial para me comunicar ou encontrar um endereço. Ou ajudar em uma pesquisa que vá agregar em algum projeto ou conteúdo profissional e pessoal também”, avalia. No caso da rotina diária com meus filhos, a empresária diz que utiliza as tecnologias para garantir sua segurança, sempre tendo acesso ao local onde eles estão, sem invadir o espaço de nenhum”, afirma.

Natasha Mayer utiliza a tecnologia para facilitar nos estudos da filha pequena Foto: Reprodução/Arquivo Pessoal

A empresária, farmacêutica esteta, comestóloga e CEO da Pharmapele Manaus, Natasha Mayer, comenta que com questões envolvendo educação, saúde e relações de afeto, ser mãe na era tecnológica tem sido um desafio, pois embora as vantagens de contar com os aplicativos que possam adotar rotinas de trabalho flexíveis e que facilitem o lado de ser mãe e empresária, também é importante acompanhar o outro lado se referindo ao outro lado da moeda.

“Indo além do entretenimento, a tecnologia também ajuda muito na hora de realizar atividades diárias e pessoais e até nos estudos da minha filha, possibilitando pesquisas de forma rápida e fácil na internet. Mas é bom lembrar que é preciso ficar atento, pois hoje existe aquela história de já nascer com o tablet na mão. Aí vem os limites de ser uma mãe tecnológica, empresária, mas que também está de olho na segurança e no que temos que impor se sim ou não no decorrer desse processo”, atesta Mayer.

