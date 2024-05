Suspeito de cometer assaltos, homem é agredido com pernamanca em Manaus

Manaus (AM) – Neste domingo (12), Dia das Mães, um homem, que não teve o nome divulgado, foi agredido com uma pernamanca por moradores do Conjunto Viver Melhor, no bairro Lago Azul, Zona Norte de Manaus. Conforme informações da polícia, o homem havia sido apontado como assaltante na região.

Conforme informações, o homem foi capturado por um grupo de moradores e acusado de ser autor de crimes, sendo submetido a tortura e agressões.

Após ser agredido, a policia chegou ao local e acionou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), responsável por levar ele a um hospital por conta dos ferimentos.

O estado de saúde homem seria grave, com ossos quebrados.

