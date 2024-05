Idoso é preso após matar o próprio filho a tiros na Zona Leste de Manaus

Manaus (AM) — Um homem, de 71 anos, foi preso, na madrugada deste sábado (11), suspeito de matar o próprio filho, de 40 anos, a tiros no bairro Coroado, Zona Leste de Manaus. O idoso alegou aos policiais que o filho estava agredindo o neto. No momento da prisão, o homem passou mal e, posteriormente, levado à delegacia.

A prisão aconteceu após a equipe policial ser acionada, pelo Centro de Comunicações Operacionais Policiais Militares (Cecopom), para atender ocorrência de disparo de arma de fogo, em um apartamento na avenida Cosme Ferreira. No local, o idoso relatou aos policiais militares que havia efetuado dois disparos de arma de fogo contra o próprio filho, alegando que a vítima atentou contra a vida de seu neto.

A vítima, de 40 anos, já havia sido levada para o Hospital e Pronto-Socorro Dr João Lúcio Pereira Machado e morreu no local.

Com o suspeito foi apreendido um revólver calibre 38 com seis munições, sendo quatro intactas e duas deflagradas. O idoso chegou a passar mal, sendo encaminhado para um Serviço de Pronto Atendimento (SPA) e, em seguida, conduzido à Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

Denúncia

A Polícia Militar do Amazonas orienta a população que informe imediatamente ao tomar conhecimento de qualquer ação criminosa, por meio do disque denúncia 181 ou pelo 190. A identidade do denunciante será mantida em sigilo.

*Com informações da assessoria

