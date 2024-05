Cursos livres são ofertados para estudantes e profissionais de enfermagem em Manaus

Manaus (AM) — O Centro de Ensino Literatus realiza, entre os dias 14 e 17 de maio, mais uma edição da Jornada Técnica de Enfermagem. Durante a programação do evento, haverá a disponibilização de serviços gratuitos de saúde para a população que reside na Zona Leste de Manaus, e, além disso, a instituição também vai oferecer cursos livres para estudantes e profissionais de Enfermagem.

“A Jornada Técnica de Enfermagem busca promover e divulgar conhecimentos da saúde e enfermagem, além de incentivar e compartilhar experiências entre estudantes e profissionais de saúde”, destacou a presidente do Grupo Literatus, Elaine Saldanha.

A abertura da jornada acontecerá no dia 14, às 8h, na unidade do Literatus da avenida Umberto Calderaro Filho, n.º 965, Adrianópolis, zona Centro-Sul de Manaus. O evento vai contar com a presença da Associação Brasileira de Enfermagem (ABEn). Às 19h, acontece um bate-papo com professores da área da saúde sobre o tema “Técnico de Enfermagem, uma Profissão de Sucesso”.

No dia 15, na unidade localizada na rua Rio Içá, 165, no conjunto Vieiralves, bairro Nossa Senhora das Graças, alunos da instituição participarão de atividades voltadas sobre Cuidados Paliativos na Enfermagem Oncológica, Maio Laranja e Doenças Sexualmente Transmissíveis.

Serviços gratuitos

Também no dia 15, a unidade do Literatus localizada na avenida Autaz Mirim, nº 5924, São José Operário, Zona Leste de Manaus, vai oferecer serviços gratuitos para a população, tais como aferição de pressão, teste de glicemia e orientações sobre planejamento familiar.

“A unidade do Literatus fica em uma das principais vias do bairro, sem dúvida, vai ser uma oportunidade para os moradores da região que, por conta da correria do dia a dia, muitas vezes, não sabem como está a sua pressão arterial ou glicemia. Sem dúvida, essa será uma oportunidade para levar saúde para a área da Zona Leste”, comentou a presidente do Literatus, Elaine Saldanha.

Cursos livres

Nos dias 16 e 17, ocorrem os cursos livres voltados para estudantes e profissionais. As capacitações vão ocorrer com turmas no horário da manhã e da noite. Os interessados podem se inscrever por meio do WhatsApp (92) 3584-1925.

As matrículas dos cursos livres estão custando R$ 35. Assistência de Enfermagem na Transfusão Sanguínea, Assistência de Enfermagem no Parto, Primeiros Socorros em Hemorragia, Urgência e Emergência e Pulsão Venosa com Scalp são os cursos oferecidos na Jornada Técnica de Enfermagem do Literatus.

*Com informações da assessoria

