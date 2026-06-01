Oportunidade

Oportunidades contemplam comércio, indústria e serviços. Atendimento ocorre em dois postos do Sine Manaus.

Publicado em 01 de junho de 2026

Por Em Tempo*

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O Sine Manaus disponibiliza 606 vagas de emprego em diversas áreas de atuação nesta terça-feira (2), das 8h às 14h. As oportunidades atendem candidatos com diferentes níveis de escolaridade e experiência profissional, abrangendo os setores de comércio, indústria e serviços.

Os interessados devem comparecer a uma das unidades do Sine Manaus para participar da pré-seleção, atualizar cadastro ou receber orientações sobre Carteira de Trabalho Digital e seguro-desemprego.

A validação da Carteira de Trabalho Digital pode ser feita pelo aplicativo Carteira de Trabalho Digital ou pelo portal Gov.br.

Onde realizar o atendimento

Os candidatos podem buscar atendimento nos seguintes endereços:

Posto da avenida Constantino Nery, nº 1.272, bairro São Geraldo, zona Centro-Sul;

Posto do shopping Phelippe Daou, avenida Camapuã, nº 2.939, bairro Cidade de Deus, zona Norte.

Documentos necessários

Para concorrer às vagas, é necessário apresentar:

Documento de identidade (RG);

CPF;

PIS;

Carteira de Trabalho (física ou digital);

Comprovante de escolaridade;

Comprovante de residência;

Currículo atualizado;

Certificados de cursos;

Comprovante de vacinação contra a Covid-19.

O Sine Manaus informa que não é preciso apresentar cópias dos documentos, apenas os originais.

Candidatos devem manter cadastro atualizado

A Secretaria Municipal do Trabalho, Empreendedorismo e Inovação (Semtepi) orienta os trabalhadores a manterem seus cadastros atualizados, principalmente após a conclusão de cursos e qualificações profissionais.

Em algumas vagas, as empresas podem exigir certificações específicas e documentos complementares. Por isso, é fundamental conferir atentamente os requisitos obrigatórios antes de participar da seleção.

Principais oportunidades disponíveis

Entre as vagas anunciadas nesta terça-feira estão:

Comércio e atendimento

Açougueiro (5 vagas);

Auxiliar de Açougue (5 vagas);

Operador de Loja (5 vagas);

Fiscal de Caixa (5 vagas);

Vendedor (diversas vagas);

Recepcionista (2 vagas);

Repositor de Loja (5 vagas).

Logística e transporte

Operador de Empilhadeira (15 vagas);

Estoquista (10 vagas);

Auxiliar Logístico (10 vagas);

Motorista de Caminhão (2 vagas);

Motorista de Ônibus Rodoviário (1 vaga);

Manobrista (1 vaga).

Indústria

Operador de Produção (50 vagas);

Alimentador de Linha de Produção (50 vagas);

Ajudante de Produção (30 vagas);

Auxiliar de Produção (diversas vagas);

Operador de Extrusora Balão (1 vaga).

Serviços

Auxiliar de Serviços Gerais;

Auxiliar de Cozinha;

Garçom;

Montador de Móveis;

Técnico em Segurança do Trabalho;

Mecânico de Autos;

Assistente Doméstico.

Vagas para Pessoas com Deficiência

O Sine Manaus também oferta 40 vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PCDs) para o cargo de Vigilante Patrimonial.

Os candidatos devem possuir ensino médio completo, curso de Vigilante, Carteira Nacional de Vigilante e documentação completa.

Regras de atendimento

A Semtepi reforça que a divulgação das vagas segue a legislação trabalhista e constitucional, sem distinção relacionada a sexo, idade, cor ou situação familiar.

O órgão também orienta os candidatos sobre as regras de vestimenta para acesso às unidades. Não é permitida a entrada usando bermudas, shorts, minissaias, camisetas regatas ou chinelos.

Oportunidade para quem busca recolocação profissional

As 606 vagas de emprego em Manaus representam uma oportunidade para trabalhadores que buscam inserção ou recolocação no mercado. As vagas permanecem disponíveis até o preenchimento pelos empregadores ou até a data limite informada pelo Sine Manaus.

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